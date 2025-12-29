BES’te devlet katkısı için kritik dönem: Son günler yaklaşıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılan ya da katılmayı planlayanlar için 2025 yılı, devlet katkısı açısından önem taşıyor. Aralık ayı sonuna kadar ödeme yapılması halinde, BES’te devlet katkısının üst limitinden yararlanılabiliyor.
1 Her birikime ne kadar destek veriliyor?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet, yatırılan her birikime yüzde 30 oranında destek yapıyor.
Katkı payı ödemeleri belirli bir sınırla uygulanıyor. Yapılan düzenlemelere göre bu tutar, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlı bulunuyor. 2025 yılında brüt asgari ücretin 26 bin 5 lira olarak uygulanması nedeniyle, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira katkı payı ödeyen bir katılımcı, 93 bin 618 liraya kadar devlet katkısı almaya hak kazanıyor.
Aylık 26 bin 5 lira BES katkı payı ödeyen katılımcılar, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’una karşılık gelen 93 bin 618 liralık devlet katkısından yararlanma hakkı elde ediyor.
2 Eksik tutar tamamlanarak devlet katkısı alınabiliyor
Bireysel emeklilik hesabı bulunan ve katkı payı ödemeleri 93 bin 618 liralık üst sınıra ulaşmayanlar, eksik kalan tutarı tamamlayarak devlet katkısından yararlanabiliyor. BES’i bulunmayanlar ise, sisteme dahil olup 312 bin 60 lira ödeme yapmaları halinde 93 bin 618 liralık devlet katkısını hak edebiliyor.
3 Aile fertleri için de yaptırılabiliyor
BES, aile fertleri için de yaptırılabiliyor. Buna göre, 3 kişilik bir ailede toplam BES devlet katkısı en üstten ödeme yapılması halinde 280 bin 854 liraya ulaşıyor.
4 Ödeme imkanı sınırlı olan katılımcılar da yararlanabiliypr
Ödeme imkanı sınırlı olan katılımcılar, katkı payının tamamını yatırmak yerine örneğin 100 bin lira ödeme yaparak bunun yüzde 30’una karşılık gelen yaklaşık 30 bin liralık devlet katkısından yararlanabiliyor.
5 Devlet katkısında yararlanamama riski var
BES ödemelerinizi nakit yapıldığı takdirde katkı payını almakta sorun yaşanmıyor. Ancak, yıl sonuna yaklaşıldığı için, kredi kartıyla yapılan BES ödemelerinde valör süresi nedeniyle tutarın sisteme geç yansıması söz konusu olabiliyor; bu durum devlet katkısından yararlanılamaması riskini doğurabiliyor.