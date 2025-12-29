BES’te devlet katkısı için kritik dönem: Son günler yaklaşıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet, yatırılan her birikime yüzde 30 oranında destek yapıyor.

Katkı payı ödemeleri belirli bir sınırla uygulanıyor. Yapılan düzenlemelere göre bu tutar, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlı bulunuyor. 2025 yılında brüt asgari ücretin 26 bin 5 lira olarak uygulanması nedeniyle, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira katkı payı ödeyen bir katılımcı, 93 bin 618 liraya kadar devlet katkısı almaya hak kazanıyor.

Aylık 26 bin 5 lira BES katkı payı ödeyen katılımcılar, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’una karşılık gelen 93 bin 618 liralık devlet katkısından yararlanma hakkı elde ediyor.