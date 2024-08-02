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Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması

SPK Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Şirket Mayıs 2024'te yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunu duyurmuştu. Yünsa'dan bugün KAP'a konuya ilişkin açıklama geldi.

02 Ağustos 2024 | 12:48
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 480.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 420.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 1 Ağustos 2024 tarih ve 2024/37 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

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