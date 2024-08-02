Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 480.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 420.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 1 Ağustos 2024 tarih ve 2024/37 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.