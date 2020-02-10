Yüzde 10,50 seviyesine yaklaştı
Sakin beş yıllık CDS risk primi ve küresel piyasalardaki ılımlı görünüm, faiz oranlarındaki düşüş eğilimini destekliyor.
Türkiye Hazinesi’nin hafta içinde iki dilimde 4 milyar dolarlık beş ve 10 yıllık Eurobond ihracını izledik.
Hazine’nin beş yıl vadeli Eurobond ihracında borçlanma 2 milyar dolar, getiri yüzde 4,45 oldu. 10 yıl vadeli Eurobond ihracında ise borçlanma 2 milyar dolar, getiri yüzde 5,45 oldu.
Geçen hafta beklenen veriler arasında önemli olan enflasyon rakamıydı. Hafta başında ocak ayı enflasyonunun yüzde 12,2 seviyesine yükseldiğini gördük.
Bu hafta küresel piyasaların risk algısı kapsamında CDS risk primindeki seyir, küresel yatırımcının risk iştahı, ABD verileri ve Powell konuşmaları ile içeride açıklanacak olan beklenti anketi önemli olacak.
Beklenti anketinde geçen ay 12 aylık enflasyon beklentileri medyan yüzde 9,5 bandında gerçekleşmişti.
Hazine bu hafta salı günü yedi yıl vadeli değişken faizli altı ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini ihraç edecek.
Gösterge faiz yüzde 10’dan yüzde 10,50 seviyesine doğru yükseldi. Bu hafta gelecek verilere bağlı yukarı hareket sürebilir.
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