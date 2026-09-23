Teknosa 'İlham Veren Buluşmalar’a ev sahipliği yaptı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü Kadın için Teknoloji projesi, Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen İlham Veren Buluşmalar Paneli’nde kadınları bir araya getirdi. Etkinlik, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve Teknosa CEO’su M. Öget Kantarcı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Programın “İlham Veren Buluşma” panelinde Teknosa CEO’su M. Öget Kantarcı ile Nacsoft Yazılım Kurucusu ve Kocaeli KGK Başkanı Nurcan Babalık bir araya geldi. Kantarcı ve Babalık, deneyimlerini ve teknolojiyle birlikte değişen iş dünyasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“İlham Veren Kadınlar” bölümünde ise Habitat Derneği Dijital Dönüşüm Program Direktörü Elif Yıldırım Başer’in moderatörlüğünde Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emel Taban ile Hemac Makina Genel Müdürü Cansu Elif İcik yer aldı. Taban ve İcik, kariyer yolculuklarına ve farklı alanlardaki çalışmalarına ilişkin görüşlerini aktardı.

20. yılına yaklaşırken 44 binden fazla kadına ulaştı

Kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik eğitimler sunan Kadın için Teknoloji, 2007 yılından bu yana 44 binden fazla kadına ulaştı. 2026 yılının ilk sekiz ayında ise programa 3 bin 43 kadın katıldı. Yıl sonuna kadar 4 bin katılımcıya ulaşmayı hedefleyen program, eğitimlerini teknolojideki gelişmeler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek kadınların dijital dünyada daha güçlü yer almalarını ve ekonomik hayatta daha etkin olmalarını destekliyor.

“Kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmelerini destekliyoruz”

Teknosa CEO’su M. Öget Kantarcı, dijital becerilerin çalışma hayatındaki öneminin giderek arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojiler, çalışma hayatından girişimciliğe kadar pek çok alanda yeni beceriler gerektiriyor. Biz Teknosa olarak kadınların bu değişimi yakından takip edebilmelerini ve ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarını önemsiyoruz. Kadın için Teknoloji’yi de bu anlayışla 2007 yılından bu yana sürdürüyoruz. Bugün 44 binden fazla kadına ulaşmış olmak bizim için çok kıymetli. 20. yıla yaklaşırken programın yıllar içinde değişen ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde gelişmesi ve kadınların teknolojiyle ilişkisini güçlendiren bir yapıya dönüşmesi, bizim için önemli bir kazanım. Önümüzdeki dönemde de eğitim içeriklerimizi güncel ihtiyaçlara göre yenileyerek kadınların dijital dünyada kendilerine yeni alanlar açmalarına ve teknolojinin sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmalarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, projenin kadınların hayatında yarattığı dönüşüme dikkat çekerek şunları söyledi: “Teknosa iş birliğiyle 19 yıldır sürdürdüğümüz Kadın için Teknoloji projesiyle on binlerce kadına ulaştık. Ancak bu sayıyı hiçbir zaman yalnızca bir sayı olarak görmedik. Çünkü bu kadınların arasında kendi işini kuranlar, teknolojiyi hayatında etkin biçimde kullanmaya başlayanlar, sosyal medya üzerinden işini yürütmeyi öğrenenler ve ‘ben de varım’ diyenler var. Projenin başarısının arkasında da tam olarak bu dönüşüm yatıyor. İçinde yaşadığımız çağda teknoloji yalnızca bir araç değil; aynı zamanda bir dil, bir fırsat ve iyi kullanıldığında elimizdeki bir güç. Dönüşüm ise bir araya geldiğimizde, paylaştığımızda ve birlikte ürettiğimizde başlıyor.”

