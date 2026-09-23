Kilometrelerce yol gidip izini sürüyorlar: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor

Van'ın Çatak ilçesinde arıcılık yapan Vahap Semo ve Erkan Sevinç, doğal bal için kilometrelerce yol katederek 3 bin 547 metre rakımlı Arnos Dağı’nın eteklerine ulaşıyor. İki arıcı, burada kovanlardan ayrılan arıların ağaç kovuklarında ürettiği balı toplayarak satışını yapıyor.
1 Doğal ortamda bal üretiyorlar
Bozulmamış doğası ve zengin florasıyla arıcılığın yaygın yapıldığı Çatak ilçesinde kovanlardan kaçan arılar, ağaçların kovuğuna yuva yaparak doğal ortamda bal üretiyor.
2 Üretilen balı çıkarmaya çalışıyorlar
Bölgede arıcılık yapan Semo ve Sevinç de belirli zamanlarda ilçedeki dağlık alanları dolaşarak arıların yuva yaptığı ağaçları tespit edip, dış müdahale olmadan üretilen balı çıkarmak için çaba gösteriyor.
3 Arnos Dağı eteklerinde bir yuva tespit ettiler
Yaptıkları araştırma sonucu ilçedeki Arnos Dağı eteklerinde bir yuva tespit eden 2 arıcı, kayalıkları ve dereleri aşarak bölgeye ulaştı.
4 Önce arıları sakinleştiriyorlar
Önce dumanla arıları sakinleştirerek hareketliliklerini azaltan arıcılar, daha sonra ağaç kovuğundaki bal peteklerini özenle çıkardı.
5 Yurdun birçok yerine sipariş gönderiyorlar
Doğal ortamda üretilen ve katkı maddesi içermeyen bal, yurdun birçok yerinden sipariş verenlere gönderiliyor.
6 "Bazı arılar kovanlardan kaçarak doğaya karışıyor"
Yıllardır arıcılık yapan Semo, AA muhabirine, ilkbaharda bazı arıların kovanlardan kaçarak doğaya karıştığını söyledi.
7 "Arının olduğu yerde hayat var"
Arıların ağaç kovuklarında ve kayalıklarda yuva kurarak bal yaptığını belirten Semo, şunları kaydetti:
"Kilometrelerce yol geldik. Uzun bir uğraştan sonra ağaç kovuğundaki balı çıkarabildik. Bu bal her yerde bulunabilen bir ürün değil. İlaç niyetine tüketilmektedir.
Bir kovukta bazen 3, bazen de 5 kilogram çıkarıyoruz. En çok 10 kilogram çıkarabiliyoruz. Arılar bir kovuğun içinde yuva yapıyor. Hayatı artık orada başlıyor ve orada balını yapıyor. Balı çıkardıktan sonra kışı geçirebilecekleri şekilde arıları korumaya alıyoruz. Balın tamamını almıyoruz, arıya yetecek kadarını bırakıyoruz. Bunu yapmazsak arılar ölür. Arının olduğu yerde hayat var."
8 "Çok şifalı"
Erkan Sevinç ise "Zorlu yollardan geçtik. Dereleri aştık, buraya gelinceye kadar çok zorlandık. Çok şükür birkaç kilogram bal çıkardık. Geldiğimize değdi. Çok güzel bir bal. Her yıl bu şekilde doğadan bal topluyoruz. Çok şifalı." dedi.