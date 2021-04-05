Gösterge bileşik faiz yani yaklaşık iki yıl vadeli tahvil faizi, uzun süre boyunca yatay kaldığı yüzde 15 civarından yüzde 19 seviyesinin üzerine bir sıçrama yaşadı. Uzmanlar; yüzde 19’u geçen bu yükseliş sonrasında gösterge faizin bu bölgede yeni bir plato oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yeni başkanla beraber izleyeceği politika ve alacağı kararlar; en temel belirleyici olacak.

Uzmanlar, TCMB’nin politika faizinin ilerleyen dönemde yüzde 19’dan hafif hafif indirilmesi olasılığı olsa da, gösterge bileşik faizin buna daha geç tepki verebileceği üzerinde duruyor. Diğer yandan, küresel çapta tahvil faizlerinde görülen artış eğiliminin de bir süre daha geçerliliğini koruması beklentisi söz konusu.

Ayrıca, birkaç ay daha yükseliş eğilimine devam etmesi beklenen yıllık TÜFE oranının da izlenmesi gerektiği aktarılıyor. Uzmanlara göre; TCMB’nin faiz kararlarında enflasyon görünümü belirleyici olacak ve gösterge bileşik faizin yönü de buna takiben şekillenecek.