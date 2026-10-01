İstanbul'da eylül enflasyonu açıklandı: En yüksek artış eğitimde

İstanbul'un eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Kentte perakende fiyatlardaki değişimi izleyen İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,11 arttı.

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ne göre, fiyatlar 2026 yılı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,55 yükseldi.

Artış gösteren harcama grupları

2026 Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde bir önceki aya göre eğitim harcama grubunda yüzde 22,59, ulaştırma harcama grubunda yüzde 4,60, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,96, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 2,42, haberleşme harcama grubunda yüzde 2,24, ev eşyası harcama grubunda yüzde 1,93, eğlence ve kültür harcama grubunda yüzde 1,73, konut harcama grubunda yüzde 1,69, giyim ve ayakkabı harcama grubunda yüzde 0,91, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 0,14 artış izlendi.

Alkollü içecekler ve tütün ile sağlık harcama gruplarında fiyat değişimi gözlenmedi.