Meteoroloji’den Marmara ve Batı Karadeniz’e fırtına uyarısı var

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği beklenirken, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.