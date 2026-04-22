TOKİ İstanbul kura çekilişi 2026: TOKİ duyurdu, tarihler belli oldu!

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura tarihi netleşti. Konuyla ilgili açıklama TOKİ'den geldi.
1 TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekiminin 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde saat 14:00'te düzenleneceği kaydedildi.
2 TOKİ İstanbul kura çekilişi nerede yapılacak?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.
3 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izleme ekranı
TOKİ İstanbul kura çekilişi, TOKİ’nin YouTube kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.
4 TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden öğrenilir?
TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi, gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak iki farklı kanal üzerinden hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.
5 TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu
İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için şehit yakınları, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ile üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileler başta olmak üzere farklı kategorilerde başvurusu onaylananlar duyuruldu.
6 TOKİ İstanbul konut fiyatları ve ödeme planı da netleşti
Kampanya kapsamında satışa sunulacak konutlarda yüzde 10 peşinat uygulanacak, ödeme süresi ise 240 aya kadar uzatılabilecek.
Projede 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlar için 195 bin TL peşinat ödenirken, kalan tutar 240 aya kadar taksitlendirilebilecek. Aylık ödeme ise 7 bin 313 TL seviyesinde olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak açıklandı. Bu dairelerde 245 bin TL peşinat alınacak ve kalan tutar 240 aya varan vadeyle ödenecek.
80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerin fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlarda 295 bin TL peşinat uygulanacak, geri kalan tutar yine 240 aya kadar taksitlendirilecek. Aylık taksit tutarı 11 bin 63 TL olarak hesaplandı.