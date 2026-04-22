TOKİ İstanbul kura çekilişi 2026: TOKİ duyurdu, tarihler belli oldu!

Kampanya kapsamında satışa sunulacak konutlarda yüzde 10 peşinat uygulanacak, ödeme süresi ise 240 aya kadar uzatılabilecek.

Projede 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlar için 195 bin TL peşinat ödenirken, kalan tutar 240 aya kadar taksitlendirilebilecek. Aylık ödeme ise 7 bin 313 TL seviyesinde olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak açıklandı. Bu dairelerde 245 bin TL peşinat alınacak ve kalan tutar 240 aya varan vadeyle ödenecek.

80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerin fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlarda 295 bin TL peşinat uygulanacak, geri kalan tutar yine 240 aya kadar taksitlendirilecek. Aylık taksit tutarı 11 bin 63 TL olarak hesaplandı.