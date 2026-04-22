Savaşın 54. gününde ateşkesin uzatılmasına karar verilmesinin ardından taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran, ABD'nin olası bir saldırısına karşı 'yüzde yüz hazır' olduklarını ifade ederken 'daha önceden belirlenen hedeflere' misillemeye işaret etti. Trump, önceki uzatmalardan farklı olarak bu kez kesin bir bitiş tarihi vermedi. Ateşkesin, İran kendi çözüm önerisini sunana ve müzakereler bir sonuca bağlanana kadar devam edeceğini belirtti.
17:20 "Henüz ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadık"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin henüz ABD'yle ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadığını söyledi.
İtimad haber sitesine göre, Bekayi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Bekayi, "Henüz (ABD'yle) ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadık." dedi.
Sözcü Bekayi, ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olduğu sonucuna varılması durumunda İslamabad'a gideceklerini yineledi.
Öte yandan, bazı medya kuruluşlarında, Bekayi'nin, "İran, Pakistan aracılığıyla iletilen Trump'ın ateşkesi uzatma isteğini kabul etti." dediği iddia edildi.
Ancak Bekayi'den bu ifadeleri kullandığına ilişkin herhangi bir teyid gelmedi.
Bu arada Tesnim Haber Ajansı da verdiği haberde, "İran, şu ana kadar ateşkesin uzatılmasına ilişkin resmi bir tutum açıklamamıştır." ifadelerini kullandı.
16:53 Çin, ABD'nin el koyduğu İran gemisiyle ilgili iddiaları reddetti
Çin, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışırken müdahalede bulunarak el koyduğu İran bayraklı kargo gemisinde Çin'den gelen, savaşa destek sağlamaya yönelik malzemelerin olduğu iddiasını reddetti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
ABD'nin el koyduğu geminin, yabancı bir konteyner gemisi olduğunu, Çin'in yanlış ilişkilendirmeleri ve spekülasyonları kabul etmeyeceğini ifade eden Sözcü Guo, "Sorumlu bir büyük ülke olarak Çin, ilgili uluslararası yükümlülükleri yerine getirme konusunda daima rol modeli olmuştur." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışırken el konulan "Touska" adlı gemide Çin'den İran'a gelen bir "hediye" olduğunu ileri sürmüştü.
Gemide hoşnut olmadıkları şeylerin olduğunu ve bundan rahatsız olduklarını dile getiren Trump, "Biraz şaşırdım çünkü (Çin) Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile bir mutabakatımız olduğunu sanıyordum." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de el konulan geminin, füzelerin ateşlenmesinde kullanılan kimyasallar taşıdığını iddia etmişti.
16:23 ABD'den vatandaşlarına "İran'dan ayrılın" çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran hava sahasının kısmen açılarak uçuşların yeniden başlaması üzerine İran'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulundu.
ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, "21 Nisan itibarıyla, İran hava sahası kısmen yeniden açılmıştır. ABD vatandaşlarının İran'ı şimdi terk etmesi, güncellemeler için yerel medyayı takip etmesi ve İran'dan kalkış uçuşları hakkında ek bilgi için hava yolu şirketleriyle görüşmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
İran’dan ayrılacak Amerikalıların kara yoluyla Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan’a gidebileceği ancak Afganistan, Irak veya Pakistan-İran sınır bölgesine seyahat etmemeleri gerektiği kaydedildi.
15:55 Axios: Trump, tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmeleri için İran'a 3 ya da 5 gün tanıdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda uzatılan geçici ateşkese yönelik İran'a "tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmeleri için 3 ya da 5 gün tanıdığı" iddia edildi.
Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer, Trump'ın ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dün gece süresini uzattığı geçici ateşkesin süresini belirlediği bilgisini paylaştı.
ABD'li bir yetkili uzatılan geçici ateşkese yönelik Trump'ın "tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmeleri için İran'a 3 ya da 5 gün tanıdığını" iddia etti.
Yetkili, "Trump, İranlıların işlerini yoluna koymaları için 3 ila 5 gün daha ateşkes (süresi) tanımaya hazır. Ancak bu süresiz olmayacak." ifadelerini kullandı.
Diğer bir yetkili de Trump'ın, İran ile savaşı sona erdirebilecek ve İran'ın nükleer programına yönelik müzakereleri yürütebilecek "otorite sahibi kişilerin İran'da var olmayabileceğini" düşündüğünü belirtti.
Son dönemde İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "neredeyse hiç iletişim kurmadığını" savunan yetkili, "İran'da müzakereciler ve ordu arasında mutlak bir kopukluk olduğunu gördük. Her iki taraf da 'yanıt vermeyen' dini lidere ulaşamıyor." dedi.
Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir İsrailli yetkili de ABD ve Pakistan tarafının gelecek birkaç gün içinde Hamaney'in sessizliğini bozmasını ve müzakerecilerine masaya geri dönmeleri için net bir talimat verebileceğini ileri sürdü.
15:01 İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Afganistanlı mevkidaşı Muttaki ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Afganistanlı mevkidaşı Emirhan Muttaki, bölgedeki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi ile Muttaki, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede iki Bakan'ın, bölgedeki son gelişmeler ve iki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
14:18 İran'ın başkenti Tahran’da günlük yaşam savaş öncesi rutinine dönüyor
İran’ın başkenti Tahran'da akşam saatlerinde ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenlenirken gündüzleri ise günlük yaşam savaş öncesi dönemde olduğu gibi devam ediyor.
Tahran’da, İran ile ABD arasında varılan ve daha sonra ABD tarafından tek taraflı uzatılan ateşkesin ardından günlük yaşam büyük ölçüde normal seyrinde.
Şehir, savaş öncesi yoğunluğuna yeniden kavuşurken, insanların işlerinin başına döndüğü ve özellikle mesai saatlerinin ardından trafikte yoğunluk yaşandığı görülüyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçeler de yeniden doldu; kafeler de eski canlı günlerine döndü.
Sokakların yeniden eski canlılığına kavuşmasıyla birlikte ticaretin de hareketlendiği kentte, seyyar satıcıların önünde oluşan kalabalıklar dikkati çekiyor.
Talegani Caddesi’nde bulunan ve bugün müze olarak kullanılan eski ABD Büyükelçiliği binasının karşısına asılan, ABD’ye yönelik mesajlar içeren afişler ise kentteki siyasi atmosferin hala canlı olduğunu gösteriyor.
Söz konusu afişlerde, ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombası, siyahilere yönelik ırkçı saldırılar, Yemen’deki rolü, Basra Körfezi’nde gözaltına alınan ABD askerleri, Afganistan işgali ve Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik girişimlere ilişkin görseller de yer alıyor.
13:50 İran Devrim Muhafızları Ordusu, biri İsrail ile bağlantılı iki yabancı gemiyi ele geçirdiğini açıkladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "deniz güvenliğini tehlikeye atan" biri İsrail ile bağlantılı iki yabancı geminin ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli izinleri olmadan ve navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye atan" "MSC-Francesca" ve "Epaminodes" adlı iki gemiye müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, "MSC-Francesca" gemisi "İsrail ile bağlantılı" olarak tanımlandı.
Müdahale edilen iki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılırken müdahalenin tam olarak hangi konumda gerçekleştirildiği bilgisi verilmedi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran'ın "kırmızı çizgisi" olduğu belirtildi.
İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti. İranlı yetkililer, "korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirdikleri saldırılara karşılık verileceğini duyurmuştu.
13:17 INDOPACOM: İran'a karşı savaş başarısı, Asya'da caydırıcılık açısından oldukça önemli olacak
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo, ülkesinin "İran'a karşı savaş başarısının" Asya bölgesinde caydırıcılık açısından oldukça önemli olacağını belirtti.
ABD basınındaki habere göre Paparo, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesine yaptığı açıklamada, INDOPACOM unsurlarının, İran'a saldırılar ve İran gemilerinin engellenmesi dahil bazı operasyonlarda doğrudan yer aldığını kaydetti.
INDOPACOM birliklerinin Orta Doğu'da edindikleri "savaş derslerini gelecekteki operasyonlarına" uygulayabileceklerini belirten Paparo, "İran'a karşı savaş başarısının" Asya'da caydırıcılık açısından oldukça önemli olacağını dile getirdi.
Paparo, "Çin'in görmesini istediğim şey, ABD'nin, saldırganlığa karşı kapasite ve irade kullandığıdır ve bunu hiçbir şekilde sorgulamalarını istemiyorum. Bu da caydırıcılığı destekler ve caydırıcılık en yüksek görevimiz." dedi.
Çin ordusunun, "ABD ve İsrail'in Tahran'a karşı askeri operasyonlarını izleyip dersler çıkardığını" savunan Paparo, Çin'in bölgedeki "saldırgan eylemlerinin tatbikat değil, (Tayvan ile) potansiyel zorla birleşme için prova" olduğunu ileri sürdü.
Hint-Pasifik bölgesini "21. yüzyılın belirleyici stratejik alanı" olarak nitelendiren Paparo, Japonya'nın bölgede "ABD ittifak ağının merkezi parçası" olduğunu ve bu ülkenin bölgede "dönüştürücü liderlik sergilediğini" belirtti.
Askeri kapasiteler için "daha hızlı üretin" çağrısı
INDOPACOM bünyesinde hangi askeri kapasitelere ihtiyaç duyduğu sorusuna yönelik Paparo, "Yeterli amfibi gemimiz yok. Yeterli su üstü muhribimiz yok. Kesinlikle yeterli saldırı denizaltımız yok ve gidişatımız yanlış yönde." ifadesini kullandı.
Ülkesinin hipersonik füze, insansız hava aracı ve deniz mayınlarını "daha hızlı üretmesi" gerektiğini söyleyen Paparo, "Mevcut üretim takvimleri, işletme giderleriyle ve küresel güvenlik ortamındaki tehditlerle uyumsuzluk gösteriyor." diye konuştu.
Çin'in nükleer cephaneliğinin gelecek 5 yıl içinde yaklaşık iki katına çıkabileceği öngörüsünde bulunan Paparo, "Bu kapasitelerin üstesinden gelmeliyiz. Taktik nükleer kuvvetler dahil ABD'nin nükleer caydırıcılığının modernizesine devam etmeliyiz." dedi.
Pekin ile Pyongyang arası "askeri işbirliğinin derinleştiğine" işaret eden Paparo, Çin'in, robotik alan dahil "kolayca silah olarak kullanılabilecek ve önemli avantajlar elde edebilecek teknolojik ilerlemeleri" konusunda uyarıda bulundu.
12:43 Fransa, ABD'nin İran ile geçici ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladı
Fransız hükümeti, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek "sağlam" bir anlaşma yapılmasını istedi.
Fransa Savunma Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Alice Rufo, France Inter kanalında katıldığı programda, Orta Doğu'daki durum ve ABD'nin İran ile geçici ateşkesi uzatma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Rufo, yoğun müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde geçici ateşkesin uzatılmasının kalıcı bir anlaşmaya varılması için "gerekli zamanı" sağlayacağını kaydetti.
Geçici ateşkesin uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığını bildiren Rufo, taraflara ateşkese tam olarak uymaları ve "sağlam bir anlaşma" yapmaları çağrısında bulundu.
Bakan Rufo, ABD/İsrail-İran Savaşı sürecinde Fransa'nın uluslararası diplomasi çerçevesini inşa etmeye yönelik bir strateji izlediğini belirterek Paris'in ev sahipliğinde Hürmüz Boğazı misyonuna ilişkin konferans düzenlendiğini hatırlattı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.
ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.
12:02 İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Tüm cephelerde savaşmaya hazırız" açıklaması
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran ve Lübnan ile geçici ateşkes süreçleri devam ederken, "Ordu tam teyakkuz ve hazırlık halinde, güçlü ve hızlı şekilde tüm cephelerde savaşa geri dönmeye hazır." dedi.
İsrail basınındaki haberlere göre Genelkurmay Başkanı Zamir, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında askerlere açıklama yaptı.
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etti.
Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.
11:31 CNN: ABD'nin İran'la savaşta azalan mühimmatı, birkaç yıla olası bir çatışmada tükenebilir
ABD ordusunun, İran'a saldırılarla başlayan savaşta füze stokunu büyük ölçüde tükettiği ve gelecek birkaç yıl içinde yeni bir çatışmanın çıkması durumunda "mühimmatının tükenme riski bulunduğu" iddia edildi.
CNN televizyonunun, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) füze stokuna dair iç değerlendirmelerine aşina üç kaynağa ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, 28 Şubat'ta İran'a saldırıyla başlayan savaşta kilit füze stoklarını önemli ölçüde tüketti.
Bu durumun "yakın vadeli risk" oluşturduğu ve gelecek birkaç yıl içerisinde Çin gibi bir güçle olası bir çatışmada ABD'nin "mühimmatının tükenebileceği" öne sürüldü.
İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un yılın başlarında füze üretimini artırmak için sözleşmeler imzaladığını, ancak gereken teslimat süresinin 3-5 yıl arasında değiştiğini dile getirdi.
Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell CNN'e konuya ilişkin açıklamasında, "çıkarlarını korumak için ABD ordusunun kapsamlı bir kabiliyet cephaneliğine sahip olmasını sağladıklarını" kaydetti.
Haberde yer verilen Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) analizine göre, savaşın son 7 haftasında ABD ordusunun hassas saldırı füze stokunun en az yüzde 45'i, THAAD füze savunma envanterinin en az yarısı ve patriot hava savunma stokunun neredeyse yarısı tükendi.
Analize ve kaynaklara göre, ABD ordusu ayrıca tomahawk füze stokunun yaklaşık yüzde 30'unu, uzun menzilli JASSM stokunun yüzde 20'sinden fazlasını ve "SM-3" ile "SM-6" tipi füzelerinin yaklaşık yüzde 20'sini de bitirdi.
11:01 WSJ: ABD, Irak'taki İran bağlantılı grupları baskılamak için Bağdat'a dolar sevkiyatlarını engelliyor
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Irak'taki İran destekli grupları baskı altına almak için Bağdat'a yönelik ABD doları sevkiyatını askıya aldığı, Irak ordusuyla yürütülen bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarını dondurduğu iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Irak'ın petrol satışlarından elde edilen yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki nakit sevkiyatının Irak'a gönderilmesini engelledi.
Söz konusu kararın, İran bağlantılı grupları baskı altına almak için alındığı ifade edildi.
ABD ve Iraklı yetkililerin aktardığına göre bu gelişme, şubat ayı sonundan bu yana Irak Merkez Bankasına yapılması planlanan dolar transferlerinde yaşanan ikinci gecikme oldu.
Ayrıca bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarına sağlanan finansmanın da geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
ABD'li yetkililer ise Irak'a yönelik dolar sevkiyatlarına getirilen kısıtlamanın kalıcı olmadığını vurguladı.
10:38 Financial Times: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
İran bağlantılı çok sayıda tankerin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını aştığı öne sürüldü.
İngiltere'den Financial Times (FT) gazetesinin, yük takibi şirketi Vortexa'nın verilerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasından bu yana, İran ile bağlantılı en az 34 tankerin Körfez'e giriş ya da çıkış yapmayı başardığı belirtildi.
İran'la bağlantılı tankerlerden 19'unun Körfez'den çıkış yaptığı ifade edilen haberde, 15'inin ise Umman Denizi üzerinden İran'a doğru giriş yaptığı kaydedildi.
Haberde, Körfez’den ayrılan tankerlerden en az 6’sının İran ham petrolü taşıdığı ve toplamda yaklaşık 10,7 milyon varil petrolün sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca FT tarafından geçen ay analiz edilen uydu görüntülerine göre, Dorena adlı tankerin Malezya açıklarında petrolün kaynağını gizlemek için gemiden gemiye transfer yöntemiyle yük aktarımı yaptığı hatırlatılan haberde, söz konusu tankerin en son 18 Nisan’da Hindistan’ın güney kıyıları açıklarında konum bildirdiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.
Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.
10:17 İran BM Daimi Temsilcisi, ABD'nin deniz ablukası kalkarsa İslamabad'da görüşme gerçekleşebilir
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD'nin "deniz ablukasını" durdurmaya hazır olduğuna dair işaret aldıklarını ve ABD'nin ablukayı sona erdirmesi halinde bir sonraki görüşme turunun Pakistan'da yapılabileceğini belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İravani, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan ancak ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası nedeniyle gerçekleştirilmeyen görüşmeleri değerlendirdi.
ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini dile getiren İravani, "Biz onlara ablukayı kaldırmaları gerektiğini söyledik. Onlardan ablukayı durduracaklarına dair işaret aldık. Böylece İslamabad'da ikinci tur müzakereler gerçekleşebilir." dedi.
İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti.
09:59 BM, ABD'nin İran'la geçici ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladı
Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladı.
BM'nin internet sitesinden, ABD'nin İran ile geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararına ilişkin açıklama yapıldı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, bunun, İran ile ABD arasında gerilimi azaltmaya ve diplomasi ile güven inşası için alan oluşturmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.
Tüm tarafların ateşkese zarar verebilecek eylemlerden kaçınmaya ve yapıcı şekilde müzakerelere katılmaya teşvik edildiği aktarılan açıklamada ayrıca, Genel Sekreter'in, Pakistan'ın görüşmeleri kolaylaştırma çabalarını desteklediği aktarıldı.
ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.
09:13 İran’da, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi
İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 1 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı’na göre, Mossad için casusluk yapan ve idam cezası İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan Ferid Mehdi isimli mahkumun cezası infaz edildi.
Mehdi, İran’da Pasif Savunma Komitesi’nde üst düzey yönetici olarak çalışırken, sosyal medya üzerinden Mossad ile iletişime geçerek, çalıştığı kurumdaki tüm hassas bilgileri İsrail’e aktarmakla suçlanmıştı.
08:46 İran, "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açtı
İran güçlerinin, Umman Denizi’nde "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle İran güçlerince ateş açıldığı belirtildi.
Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.
Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
07:47 ABD Başkanı Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" savundu
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" ve günde 500 milyon dolar kaybettikleri gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini ileri sürdü.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın mali olarak çöktüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını istediğini" savundu.
İran'ın "nakit sıkıntısı çektiğini" ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, "İran'da asker ve polisin maaş alamadıklarından şikayet ettiğini" kaydetti.
Trump, bir başka paylaşımında da İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle "itibarını kurtarmak" için buranın "kapatılmasını istediğini" iddia etti.
Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.
03:17 Pakistan Başbakanı Şerif, İran'la geçici ateşkesi uzatan Trump'a teşekkür etti
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la geçici ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.
Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Diplomatik çabaların devam edebilmesi amacıyla ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul ettiği için Trump'a teşekkür ettiğini ifade eden Şerif, Pakistan'ın çatışmanın müzakere yoluyla çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.
Şerif, "Her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesini ve çatışmaya kalıcı bir son vermek amacıyla İslamabad'da yapılması planlanan ikinci tur müzakerelerinde kapsamlı bir 'barış anlaşmasına' varılmasını içtenlikle umuyorum." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını açıklamıştı.
Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:
"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."
02:30 İran, ABD'nin Umman Denizi'nde gemisine müdahalede bulunmasını BM'ye şikayet etti
İran, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Denizi'nde kendisine ait kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasını BM'ye mektup göndererek şikayet etti.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
ABD"nin "Touska" kargo gemisine saldırıp "mürettebatını rehin aldığı" belirtilen açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlali, ateşkesin açık bir ihlali ve korsanlığın özelliklerini taşıyan bir saldırganlık eylemidir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ABD'nin "pervasız davranışının", uluslararası seyrüseferleri doğrudan tehlikeye attığı ve deniz güvenliğini baltaladığı aktarılarak, İran'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine bu konuda mektup gönderdiği ifade edildi.
Paylaşımda kopyasına yer verilen mektupta, "bu saldırganlık ve korsanlık eyleminin kesin ve net şekilde kınanmasının, sorumluların tam olarak hesap vermesinin ve geminin, mürettebatının ve etkilenen herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının talep edildiği" kaydedildi.
"Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunulması
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunularak el konulduğunu duyurmuştu.
Trump, "İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi, ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde." ifadesini kullanmıştı.
00:52 İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ABD ve İsrail'i "füzeler eşliğinde" protesto etti
İran'ın başkenti Tahran’da bulunan İnkılap ve Venek meydanlarında ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenlendi.
İnkılap ve Venek meydanlarında toplanan binlerce kişi, ABD ve İsrail'i protesto etti.
Ellerinde İran bayrakları taşıyan Tahranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Protestolar devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri gösteri alanlarına balistik füzeler getirdi.
İnkılap Meydanı’ndaki gösteriye İran’ın "Hürremşehr" isimli balistik füze getirilirken, Venek Meydanı’ndaki gösteriye ise "Kadir" isimli balistik füze getirildi.
Füzelerin meydanlara fırlatma rampalarıyla birlikte getirildiği görüldü.