Kış lastiği uygulaması sona erdi: Uzmanlardan krtik uyarılar

Fiyatlardaki değişim grafiğine ve vatandaşların tercihlerine değinen Boz, "Geçen sene lastik değişim fiyatları 800 ile bin 800 lira arası değişmekteydi, bu sene bin ile 2 bin arasında değişmekte. Geçen sene yeni lastiğin fiyatları 2 bin 500 liradan başlayıp 20 bin liralara kadar çıkıyordu. Ancak bu sene 3 bin liradan başlayıp 25 bin lira bandına kadar artış gösteriyor.

Önceliği kalite ve konfor olan müşterilerimiz kaliteli lastikleri tercih ediyor, bütçesini zorlamak istemeyen vatandaşlar ise daha uygun fiyatlı lastikleri tercih ediyorlar. Bizim tavsiyemiz, uygun fiyatlı lastiklerden ziyade en az orta kalitedeki lastiklerden alınması" ifadelerini kullandı.