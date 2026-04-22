Kış lastiği uygulaması sona erdi: Uzmanlardan krtik uyarılar

Zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte lastikçilerde yoğunluk artarken, uzmanlar sıcak havalarda kış lastiği kullanımının sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği ve maliyetleri yükselttiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Türkiye genelinde 15 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulamasının sona ermesinin ardından lastik değişim dükkanlarında hareketlilik yaşanırken, lastik ustaları vatandaşların artık daha bilinçli hareket ettiğini ifade etti.
Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya'da da hem ceza yaptırımları hem de güvenlik bilincinin artmasıyla birlikte değişim randevularında yoğunluk gözleniyor.
Lastik değişim sürecini ve teknik detayları değerlendiren dükkan çalışanı Yusuf Boz, kış lastiğinin yazın kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Boz, "Yıllar geçtikçe insanlar bilinçlendiği için ve ceza uygulamaları arttığı için yoğunluğumuz da artıyor aynı şekilde. Kış lastiğinin yaz aylarında kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Yol performansı çok azalıyor ve şekilde yakıt tüketimi de çok artıyor. Araca da yüksek uğultu sesi veriyor" açıklamasında bulundu.
Yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artacağını belirten Yusuf Boz, sürücülere acele etmeleri çağrısında da bulundu.
Yusuf Boz, "Vatandaşlara bir başka tavsiyemiz yaz sıcakları daha fazla artmadan bir an önce yaz lastiklerine geçiş yapmaları. 15 Nisan'ı geçtiğimiz için uygulamanın bitmesi ile çok yoğun bir şekilde yaz lastiği değişimi yapıyoruz. İlerleyen süreçte de bu yoğunluğun artacağını düşünüyoruz" dedi.
Fiyatlardaki değişim grafiğine ve vatandaşların tercihlerine değinen Boz, "Geçen sene lastik değişim fiyatları 800 ile bin 800 lira arası değişmekteydi, bu sene bin ile 2 bin arasında değişmekte. Geçen sene yeni lastiğin fiyatları 2 bin 500 liradan başlayıp 20 bin liralara kadar çıkıyordu. Ancak bu sene 3 bin liradan başlayıp 25 bin lira bandına kadar artış gösteriyor.
Önceliği kalite ve konfor olan müşterilerimiz kaliteli lastikleri tercih ediyor, bütçesini zorlamak istemeyen vatandaşlar ise daha uygun fiyatlı lastikleri tercih ediyorlar. Bizim tavsiyemiz, uygun fiyatlı lastiklerden ziyade en az orta kalitedeki lastiklerden alınması" ifadelerini kullandı.