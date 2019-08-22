100 bin TL’lik ödül verecek
Allianz Türkiye, İTÜ ARI Teknokent ile yaptığı işbirliği kapsamında, ‘Big Bang Startup Challenge’ girişimcilik yarışmasında nakdi ödül verecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Allianz Türkiye, toplam 100 bin TL değerindeki ödülüyle, seçeceği girişimciler için can suyu olmayı hedefliyor.
İTÜ ARI Teknokent, girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla desteğini aldığı Allianz Türkiye ile işbirliğini bu yıl da sürdürüyor. Bu işbirliği kapsamında, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenen ‘Big Bang Startup Challenge’ girişimcilik yarışmasında, Allianz Türkiye girişimcilere nakdi ödül vermeye devam edecek.
Toplam 100 bin TL değerindeki ödülüyle, Allianz Türkiye, seçeceği girişimcilere can suyu olmayı hedefliyor. Tüm Türkiye’den başvuran girişimler arasından yaptığı elemeler sonucunda, melek yatırım ağlarını, yatırımcıları ve kurumsal şirketleri bir araya getiren ‘Big Bang Startup Challenge’, ticarileştirilebilir ürünlerin ortaya çıkarılmasını amaçlıyor.
YATIRIM VE SATIŞ DESTEĞİ
Bu yılın kasım ayında sekizincisi düzenlenecek Big Bang’de başarılı bulunarak 21 milyon TL’yi aşkın kaynakla buluşacak olan girişimciler, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nde de bir yıl süreyle network, yatırım ve satış desteklerinden yararlanacak.
Big Bang Startup Challenge’da Allianz Türkiye’nin vereceği 100 bin TL değerindeki ödülün yanı sıra diğer tüm ödül ve yatırım desteklerine de aday olmak isteyen girişimcilerin www.itucekirdek.com adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.
Başvurusu kabul edilenler, girişimlerini İTÜ Çekirdek girişimcisi olarak geliştirerek, network, yatırım ve satış desteğiyle buluşacak ve Allianz Türkiye çalışanlarının mentorluklarından yararlanabilecek.
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