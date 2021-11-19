Dört kıtada faaliyet gösteren yatırım şirketi Applied Value Group; Türkiye’yi yeni fırsat pazarı olarak ilan etti. Grup, 2025 yılına kadar Türkiye’ye 40 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Applied Value Group; uzun soluklu yatırımlar yapan bir yönetim danışmanlığı ve yatırım şirketi. Melek yatırımcı olarak da faaliyet gösteren kurum, şirketlere girişim sermayesi de sağlıyor.

Dört kıtada birçok sosyal sorumluk projesine imza atan grubun; New York, Miami, San Francisco, Stockholm, Kopenhag, Şangay, İstanbul ve Helsinki’de ofisleri bulunuyor. Applied Value Group, kurulduğu 1997 yılından bu yana portföy şirketlerinde toplam 350 milyon dolar ciroya ulaştı.

Applied Value Group’un Kurucu ve İdari Başkanı Bruce Grant, 2020 yılında Türkiye pazarına girmeye karar verdi. Bu kararda Miami uçağında tanıştığı Reyhan Baylan’ın rolü büyüktü.

İZMİR’DE ŞİRKET SATIN ALDI

Türkiye’de yatırım anlamında birçok fırsat bulunduğunu belirten Grant, özellikle yaptıkları son yatırımlarla Türkiye’nin hasta bakım konusunda önemli bir üs olabileceğine dikkat çekiyor. İnşaat sektöründe de demir çelik alanındaki fırsatları değerlendiklerini söyleyen Grant, tekstil endüstrisinde de sosyal etki yaratabilecek yatırım planları olduğunu vurguluyor.

Applied Value Group’un Türkiye ofisini kuran Reyhan Baylan, grubun Türkiye’deki faaliyetlerine İzmir’deki hastane yatağı üretim şirketi Kenmak’ın satın alınmasıyla başladı.

Commencis ve Applied Value Group arasında Sourcing Value adlı satın alma SAS girişimini oluşturmak için JV (Joint venture – ortak girişim) ortaklığını başlatan Baylan, Türk – Amerikan sağlık hizmeti loT şirketi Medrics’e kaynak sağladı ve yatırımı tamamladı.

HANGİ SEKTÖRLER?

Applied Value Group’un Türkiye’deki portföy şirketleri için sağlık, finans, yenilenebilir enerji ve yazılım sektörlerinde diğer birçok girişime öncülük eden Baylan, dikey tarım, SaaS ve inşaat sektörlerinde de yeni yatırımları olduklarını ifade ediyor. Siber güvenlik ve bioteknoloji alanlarında da yeni projeleri olduklarını belirten Baylan, şöyle devam ediyor:

“Türkiye’de yurtdışında incelediğimiz sektörleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz. En son yatırımımızı kadınlara istihdam yaratmaya yönelik bir sosyal girişim olarak belirledik. Türkiye pazarına 2025 yılına kadar 30-40 milyon dolar yatırım yapmayı öngörüyoruz. Applied Value Group; sene sonuna kadar da yatırım miktarını 10 milyon dolara taşımayı hedefliyor.”

KADIN İSTİHDAMI İÇİN DESTEK

Kadınlar için istihdam sağlama ve iş yaratma yoluyla yoksullukla mücadele eden Hand in Hand adlı bir vakfı desteklediklerini söyleyen Reyhan Baylan, vakfın amacını, bağımsız ve üretken kadınları güvenli işlerde istihdam ederek ya da kendi mikro işletmelerini yönetmeleri için eğitim verip desteklemek şeklinde açıklıyor.

Hand In Hand; Afganistan, Doğu Afrika, Hindistan ve Zimbabwe’deki bölgesel operasyonlarıyla 4 milyondan fazla iş yarattı ve bu insanların neredeyse tamamı kadın. Vakfın, İsveç, Birleşik Krallık ve ABD’deki üç ofisi ise bağış toplama ve bölgesel operasyonlara destek sağlamaya devam ediyor.

Baylan, “Türkiye’de de kadınlara istihdam yaratmak için aynı modeli uygulamak planlarımız arasında yer alıyor. Bu konudaki ilk adımı da bir tekstil atölyesi satın alarak başlatmak üzere olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim” diyor.