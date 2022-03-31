Türk animasyon şirketi Fauna Entertainment, Kukuli’yi 72 ülkede yayınlanan bir fenomene dönüştürdü. 2018 yılından bu yana yüzde 400 büyüyen şirket, yatirım turu hazırlıkları yapıyor.

06 – 19 Şubat 2022 tarihli sayıdan

Animasyon sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen bir sektör. Özellikle yerli oyuncuların artmasıyla birlikte sektör kendi kabuğundan çıkarak globalde de güçlü bir oyuncu olmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Fauna Entertainment, bugün animasyon-dizi sektöründe Türkiye’de lider konumunda yer alıyor. Fauna hem yapım hem lisans hem de içerik dağıtımı gibi iş dallarını tek çatı altında toplayan ve 360 derece marka yönetimi yapan Türkiye’deki tek firma.

Türkiye’nin dijitalden çıkıp ulusal TV kanallarında yayınlanan ilk markası Kukuli, bugün 13 ayrı dile çevrilerek 72 ülkede yayınlanıyor. Türkiye’nin ilk uluslararası çizgi film ortak yapımına Briko ile imza atan Fauna, aynı zamanda Türkiye’den yurtdışına en çok ülkeye çizgi film satışı yapan firma unvanına sahip.

Fauna Entertainment, Kukuli ve Briko ile bilinen iki yapımı dışında Brody, Paperpoo, Giligilis gibi çizgi-dizilerle de çocukların hayatlarına dokunuyor.

AFRİKALI ÇOCUKLARDAN ETKİLENDİ

Fauna hikayesinin başlangıcı şirketin CEO’su Emre Aksoy’un Afrika’daki serüvenine uzanıyor. Aksoy, bölgede görev yaptığı dönemde, Gana’da bir köyü ziyarete gitti. Yanına gelen çocuklara tabletten çizgi film izletti. Çocuklar ilk defa çizgi film izlemişlerdi.

O anda, çocuklara yönelik dişe dokunur bir şeyler yapma fikri uyandı. Bunun üzerine şu anki ortağı Ömer Fener ile bir araya gelerek Fauna Enter-tainment’ı kurdu. Fauna ilk olarak prodüksiyon şirketi olarak başladı.

Türkiye’nin ilk dijital çizgi filmi Kukuli ile başladı. Daha sonra TRT Çocuk’la devam eden yolculuk bugün yurtdışına uzandı. Kukuli markası bugün 77 ülkede dünyanın her kıtasında yayınlanıyor.

YATIRIM TURU HAZIRLIKLARI

En çok ilgi görülen bölgelerin başında ise MENA ve Doğu Asya ülkeleri geliyor. Aksoy, “Kukuli’nin şarkıları bu bölgelerin tınılarına yakın olduğu için bu ülkelerin çocukları tarafından daha çok beğeniliyor.

Kukuli’nin 2019’dan bu yana kitaptan çoraba, oyuncaktan diş macununa kadar 100’e yakın lisanslı ürünü bulunuyor” diyor.

Kukuli, MENA bölgesinin en önemli kanalı olan Spacetoon’la yaptığı anlaşmayla da 22 ülkede daha yayınlanmaya başlayarak adını uluslararası arenada duyurmaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra ‘Leyla’ adında bir oyun şirketi kurduklarını söyleyen Emre Aksoy, hikayesi olan ve insanı rahatlatan oyunlar üzerine odaklandıklarını belirtiyor.

2018 yılından bu yana yüzde 400 büyüdüklerinin bilgisini veren Aksoy, üç yılda dört kat büyümeyi hedeflediklerini ifade ediyor. Yaklaşık 1,5 yıl sonra yatırım turuna çıkmayı planladıklarını vurgulayan Aksoy, 80 milyon dolar değerleme almayı hedeflediklerini söylüyor.