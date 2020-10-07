Kadın girişimci Ayşenur Kaya Yalçın tarafından kurulan Malias, arabasıyla ilgilenecek zamanı olmayanlara ve desteğe ihtiyaç duyanlara web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla hizmet sunuyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Malias, arabasıyla ilgilenmek için zaman bulamayanlara destek olmak için kurulmuş bir girişim. Hem web sitesi, hem de uygulama aracılığıyla hizmet veren Malias, birçok çözümü bir arada sunuyor.

Malias’ın kapsadığı hizmetlerden ilki saatlik sürücü hizmeti. Herhangi bir sürücüye belli bir süre ile ihtiyaç duyulan durumlarda yardımcı olan bu özellikten minimum iki saat faydalanılabiliyor.

Satış hizmeti ise paketler halinde sunuluyor. Araç satılırken Malias’ı aramak ve satılırken imzaya gelmek dışında hiçbir emek sarf edilmiyor. Gerekli işlemlerde harcanan süre ortalama 12-18 saat aralığında oluyor.

Ücretler aracın fiyatı ne olursa olsun değişmiyor. Sadece araç eğer 4X4 tipindeyse ek ücretlendirme yapılabiliyor. Hizmet süresince araçları canlı olarak takip etme olanağı da bulunuyor.

ARAÇ SATIŞI DA YAPILIYOR *

Bunun dışında ücretsiz ilan portalı üzerinden araç satışı da gerçekleştirilebiliyor. Bakım yaptırmak isteyenler için ise araçlar isteğe göre seçilen yere ya da Malias aracılığıyla başka bir servise götürülebiliyor.

Muayene hizmeti için de aracın muayene zamanı yaklaştığında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden Malias’la iletişime geçmek yeterli oluyor.

Planlama yapılırken araç ile ilgili sorular soruluyor ve duruma göre zaman planlaması yapılıyor. Araç yıkama da yine sunulan hizmetlerden biri. Burada da araç seçilen her noktaya götürülebiliyor.

YOLDA KALINCA GİRİŞİMCİ OLDU *

Malias, genç kadın girişimci Ayşenur Kaya Yalçın tarafından tasarlandı. Yalçın’ın bu girişimi kurma hikayesi ise kısaca şöyle: ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Yalçın’ın ABD’de çalıştığı sıralarda bir gün aracının aküsü biter ve yolda kalır.

Yolda kaldığı esnada kendisine yardım edecek kuruluşu beklerken, aklına Malias’ı kurma fikri gelir. Şu anda sadece Ankara’da hizmet verdiklerini ifade eden Yalçın, hedeflerini şöyle anlatıyor:

“Açıldığımızdan bu yana toplamda 207 araca hizmet verdik. Bu araç sayısının büyük çoğunluğunu kurumsal müşterilerimiz oluşturuyor. Bireysel müşterilerimizin sayısı da günden güne artıyor.

Online ilan platformumuz tüm Türkiye’ye açık. Planımız 2021 itibarıyla İstanbul ve Eskişehir’e açılmaktı. Ancak pandemi sebebiyle bunu 2022’ye erteledik. İstanbul ve Eskişehir ofislerimizden sonra büyüme planımızda Antalya ve İzmir bulunuyor.”

YATIRIM TURUNA ÇIKACAĞIZ *

Şu anda geliştirme aşamasında olan iki tane daha ürünlerinin olduğu bilgisini veren Ayşenur Kaya Yalçın, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu ürünlerin yatırımı için KOSGEB ve uluslararası yatırım kuruluşları ile iletişim halindeyiz. Kasım 2020 itibarıyla bu ürünlerimizden biri piyasada olacak. Yine hizmet bazlı olacak olan ürünümüz 50+ yaş grubuna hitap ediyor. 2021 Haziran itibarıyla da diğer ürünümüzü yayınlamayı ve yatırım turuna çıkmayı planlıyoruz.

Malias bazında bakıldığında planladığımız yatırımları pandemi sebebi ile erteledik. 2022 yılı ile birlikte Malias yatırımlarını hızlandıracağız.”