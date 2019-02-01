Biyogirişimcilere hızlandırma programı
Biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup için başvurular başladı. Jüri tarafından seçilecek beş biyogirişimci, Philadelphia’da, yatırımcılar, küresel şirketler, inkübasyon merkezleri gibi uluslararası ekosistemin farklı aktörleriyle buluşacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Biyoteknoloji alanındaki girişimcilerin küresel bağlantılara erişiminde ve büyümesinde hızlandırıcı rol oynamayı amaçlayan BIO Startup Programı’nın dördüncüsü için başvuru süreci başladı.
Yürütücülüğünü ReDis Innovation’ın üstlendiği biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı, bu yıldan itibaren Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından desteklenecek.
Türkiye’deki süreci tamamlayarak jüri tarafından seçilecek beş biyogirişimci, 2-6 Haziran tarihlerinde Philadelphia’da düzenlenecek BIO Entrepreneurship Bootcamp ve BIO Convention’a katılma şansına sahip olacak.
Bu girişimciler etkinlik süresince yatırımcılar, küresel şirketler, inkübasyon merkezleri gibi uluslararası ekosistemin farklı aktörleriyle bir araya gelebilecek.
AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde gerçekleştirilecek olan ve odağı sağlık biyoteknolojisi olarak belirlenen, Türkiye’nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup için başvurular 6 Mart’a kadar www.biostartup2019.com üzerinden yapılabilecek.
YATIRIM FIRSATI
BIO Startup Programı kapsamında başvurusu uygun görülerek kabul edilen biyogirişimciler, online eğitim ve mentorluk programına katılacak.
Online biyogirişimcilik eğitimini tamamlayan girişimciler, İstanbul’da üç günlük biyogirişimcilik kampına girerek uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden eğitim alacak. Ayrıca AIFD üyesi global şirketlerin temsilcileri ile temasa geçme ve tecrübelerinden faydalanma şansına da sahip olacaklar.
70 ülkeden yaklaşık 7 bin şirket ve 20 bin kişinin katılması beklenen BIO Convention, biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak için önemli bir fırsat sunuyor.
AIFD Genel Sekreteri Ümit Dereli, AlFD’nin BIO Startup programı konusunda, “Programla Türkiye’de inovasyon ekosisteminin yeşermesine destek olmayı, ilaç sanayiinin AR-GE çalışmalarına ciddi ve somut katkı sağlayabilmeyi ve programa katılacak girişimlerinin ticarileşmesine destek olmak için onları küresel ağların içine sokmayı hedefliyoruz” diyor.
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