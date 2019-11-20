BTM’ye uluslararası ödül
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), dünyanın en saygın organizasyonlarından UBI Global Awards’dan ‘Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Programı’ ödülünü aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, “Bu ödülle birlikte BTM global bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştır” dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), UBI Global Ödülleri’nde ‘Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Programı’ ödülünün sahibi oldu.
Katar’da düzenlenen gecede BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, ödülü UBI Global Araştırma Başkanı Holger Meyer’ın elinden aldı. UBI Global, tüm inovasyon merkezlerinin nerede bulunduğunu belirlemek, onları başarılı kılan şeyleri öğrenmek ve paylaşmak için 2013 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de kuruldu.
Kuruluş, dünyada benchmark çalışmalarını başlatarak kuluçka ve hızlandırıcı programların ortak özelliklerini bulmayı amaçlıyor.
Bu çalışmalar sonucunda UBI Global, kuluçka ve hızlandırma programlarının gelişmesine katkı sağlayarak daha cazip hale gelmelerini ve verimliliklerini artırarak yatırım çekebilmelerini sağlıyor.
UBI Global, bu sayede 70’i aşkın ülkede 700’den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezinin verilerine de ulaşarak bir endeks oluşturuyor.
BTM de ‘World Benchmark Study 2019-2020’ değerlendirmeleriyle elde edilmiş olan verilerin sonucunda bu ödüle layık görüldü. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, “Bu ödülle birlikte BTM artık global bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştır.
Bu başarı, uluslararası arenada Türkiye’nin de girişimcilik ekosistemine daha çok katkı sağlayacağının, rekabet edeceğinin ve kazanacağının bir adımıdır” dedi.
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