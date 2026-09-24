Satın alma liderleri bir araya geldi

Küresel ticarette savaşlar, jeopolitik gerilimler ve korumacı politikalar belirsizliği daha önce görülmemiş seviyelere taşırken, şirketlerin risk hesapları da yeniden şekilleniyor. Bu süreçte satın alma ve tedarik liderlerinin stratejik önemi giderek artıyor.

Ekonomist Dergisi bu yıl 13’üncü kez gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Lideri” araştırmasıyla sektördeki değişime ışık tutmayı hedefliyor.

Bu yıl araştırmanın yanı sıra Ekonomist Dergisi ve KoçZer iş birliğiyle düzenlenen ödül töreni sektörün liderlerini bir araya getirdi. Etkinlik Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ve KoçZer CEO’su Serhan Turfan’ın konuşmalarıyla başladı. Aynı zamanda etkinlikte 2009–2025 yılları arasında Koç Holding Başekonomisti olarak görev yapan, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Çimenoğlu, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.