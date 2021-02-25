Kitle fonlama platformu fonbulucu.com, bugüne kadar 180 milyon TL’yi aşan fonlama talebi aldı, 26 projeye 5 milyon TL fon sağladı. Platformun 2023 yılında 1 milyar TL işlem hacmi ve 1 milyon kullanıcıya ulaşması hedefleniyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Girişimlerini kurmak veya büyütmek için finansman arayan girişimcilerin kaynak bulabilecekleri bir platform olan fonbulucu.com, her ölçekten yatırımcıya yenilikçi fikirler ve inovatif girişimlerden pay alarak yatırım yapma olanağı tanıyor.

Online olarak gerçekleşen işlemler fonbulucu.com tarafından hazırlanan kullanımı hızlı ve kolay bir sistem üzerinden gerçekleşiyor.

Girişimciler fonbulucu.com’da yaptıkları paya dayalı fonlama kampanyasıyla sosyal ağlarını, aile ve akrabalarını, arkadaşları ve müşterilerini, hatta hiç tanımadıkları diğer yatırımcıları birer hisse sahibine dönüştürebiliyor.

5 MİLYON TL FON SAĞLADI

Girişimciler böylece kurumsal ve stratejik yatırımcıların da ilgilerini üzerlerine çekmiş oluyor. Fonbulucu.com aracılığıyla kaynak sağlayan girişimciler, girişimlerinden pay alan her hissedarla sadık birer marka elçisi yaratmış oluyor.

Hâlihazırda üye sayılarının 25 bine yaklaştığını söyleyen Fonbulucu.com Genel Müdürü Hakan Yıldız, 2021 yılı sonunda 100 bin kayıtlı üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Fonbulucu.com, kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar 180 milyon TL’yi aşan fonlama talebi aldı. Platform, geçen kısa sürede sadece ödül ve bağış bazlı kitle fonlama sistemi ile 26 projeye 5 milyon TL fon sağladı.

GLOBALE AÇILACAK

Bu yıl hem ödül ve bağış bazlı hem de paya dayalı sistem ile 50 milyon TL düzeylerinde fonlama yapılmasını hedeflediklerini ifade eden Yıldız, şöyle devam ediyor: “2023 yılı itibarıyla 1 milyar TL işlem hacmi ve 1 milyon kayıtlı üyeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Girişim sermaye fonumuzu halka arz etmek istiyoruz. Bu sayede yatırımcılar için çok yeni bir yatırım ürünü de ortaya çıkacak.”2021 bitmeden globalde de bir platform ile hizmet vermek ve dünyanın her yerinden yatırımcıyı ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmek de hedefler arasında.

2021’in ilk çeyreğinde yatırımcılar mobil uygulama ile cep telefonlarından birkaç dokunuşla da yatırımcı olabilecek. Yıldız, “2020’de yatırım turumuza ilgi son derece yüksek oldu ve başarı ile turu tamamladık. Yine 2021 yılı içerisinde büyüme hedeflerimizi hızlandırmak için bir yatırım turu daha düzenleyeceğiz” diyor.

“STK’LAR BİZE BAŞVURSUN”

“Fonbulucu.com, global düzeyde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren dev uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları için de özel çalışmalar yürütüyor.

Bu doğrultuda, ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Yoksulluğu Azaltma Programları’nın Güçlendirilmesi’ amacıyla yürütülen Tadamon Projesi’ne 200 bin dolar destek verdik.

Projenin ilk fazında D8 ülkeleri olan İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’da kitle fonlaması platformları kurarak tek merkezden yönetmek üzere kolları sıvadık.

Birleşmiş Milletler, İslam Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Dayanışma Fonu ve 15 farklı uluslararası kuruluşla beraber yürüttüğümüz projenin bütçesi, 63,2 milyon dolar.

Projenin ikinci fazında ise destek verdiğimiz ülke sayısını 57’ye çıkararak, faaliyetlerimizi 1,3 milyar nüfusun yaşadığı coğrafyaya yayacağız. STK’lar bize başvursunlar ve biz de projeye onları dahil edelim.”