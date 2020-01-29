Garanti BBVA Partners başlıyor
Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı’na başvurular 14 Şubat’a kadar devam edecek.
BURCU TUVAY
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Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren ve ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabiliyor.
Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen Garanti BBVA Partners’ın yeni dönem başvuruları başlıyor. Girişimcilik ekosistemine olan katkısı ile fark yaratan Garanti BBVA Partners’a başvurular 14 Şubat’a kadar gerçekleştirilebilecek.
İşini yeni kuran, bu kapsamda cesarete ihtiyaç duyan ve yenilikçi fikirlerini anlatmak ve hayata geçirmek için gerekli yolları ve kaynakları arayan girişimcilere destek veren Garanti BBVA Partners, yeni dönemde de farklı sektörlerden girişimcilerin sürdürülebilir büyüme ve iş stratejisi geliştirmesine katkı sağlamaya devam ediyor.
Girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis, mentorluk, eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı’na başvurular, https://www. garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden yapılabilecek.
Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren ve ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabilecek.
Başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden başarıyla geçen girişimciler, programın sunduğu desteklerden yararlanabilecek.
Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelerine ivme kazandırılması amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50’den fazla girişimciye destek verildi.
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