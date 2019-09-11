Global girişim hareketi olacağız
Halen Türkiye’de 15 şehirde faaliyet gösteren Girişim Hareketi, bundan böyle Gain Global adıyla yoluna devam edecek. Gain Global Kurucu ve Yönetici Direktörü İsmail Haznedar, “2020 yılında 20 ülkedeki 200 şehirde 20 bin üyeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Girişim Hareketi, yeni girişimleri başlatma yolunda girişimci adaylarını güçlendirmeye yönelik aksiyon odaklı destekçiler, yatırımcılar ve paydaşlardan oluşan bir iş platformu.
Girişimcilik alanında farkındalık oluşturmak ve girişim fikirlerinin şirketleşerek büyümesini kolaylaştıracak işbirliği ortamları geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.
Girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirmek üzere başlattığı çalışmaları bugün 15 şehirde gerçekleştiriyor. Platform, 2020 yılında Türkiye’de 20 şehirde olmayı hedefliyor.
Girişim Hareketi, Türkiye’deki başarıyı İstanbul merkezli bir global ağa dönüştürme vizyonuyla yeni bir yapılanmaya gitti. Platform bundan böyle Gain Global adıyla faaliyetlerine devam edecek.
Gain Global Kurucu ve Yönetici Direktörü İsmail Haznedar, “2020 yılında 20 ülkedeki 200 şehirde 20 bin üye ile çalışmalarını yürüten bölgenin en yaygın girişim ağı olmayı hedefliyoruz” diyor. Haznedar, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Girişim Hareketi, Gain Global olarak yoluna devam ediyor. Yeni yapılanmanız hakkında bilgi verir misiniz?
Anadolu’da yaygınlaşma ve girişimcilik alanında farkındalık oluşturma hedefi odağında ilerlerken, 2020 yılında 20 şehirde olmak hedefiyle çalışıyoruz. Bu dönem, aynı zamanda sonuç odaklı ve girişimcilik projelerinin de artarak ön plana çıkacağı bir dönem olacak.
Türkiye’deki bu başarımızı İstanbul merkezli bir global ağa dönüştürme vizyonu Gain Global olarak yapılanmamızı gerektirdi. Dönem çalışmaları da bu hazırlık içerisinde ilerledi. 2020 yılında 20 ülkedeki 200 şehirde 20 bin üye ile çalışmalarını yürüten bölgenin en yaygın girişim ağı olmayı hedefliyoruz.
Etkinliklere ne zaman başlayacaksınız? Ne gibi etkinlikler düzenleyeceksiniz?
Dönemimiz eylül ayında başlıyor. Türkiye’de etkinlikler şu an aktif. Diğer ülkelerde de ekip üyeleri geliştirdikçe ilerleyeceğiz. Dönem içerisinde bölgeden katılımcıları getireceğimiz bir Gain Global Forum etkinliğini İstanbul’da gerçekleştirme hedefimiz olacak.
Globale yönelik olarak ne gibi çalışmalar yürüteceksiniz?
Global ile mevcut çalışmalara ilave olarak girişim yolculuğuna geçiş adımları sunulması dinamizm katacak.
Türkiye’deki bir girişim yurtdışından yatırımcı bulabilecek ya da yurtdışındaki bir potansiyel iş fırsatı Türkiye’den değerlendirilebilecek. Kullanacağımız dönem sloganımız “Meet.Act.Impact.” Bu platformda buluşturmaya, aksiyon almaya ve etki oluşturmaya davet ediyoruz. Türkiye’de slogan olarak Girişim Hareketi’ni bu dönem koruyacağız.
“HEDEF YENİ START UP’LARIN ORTAYA ÇIKMASI”
“Öncelik yakın çevre olacak, gelişmekte olan ülkeler odağından ilerlemeyi hedefliyoruz. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, CIS Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler hedef ülkeler arasında.
Şimdiden, Makedonya, Bulgaristan, Karadağ, Tunus, Fas, Ürdün, Lübnan, İran ve Gürcistan ile potansiyel işbirliklerini değerlendirmeye başladık.
Hedef yeni start up’ların ortaya çıkması, fikirlerin ticarileşmesi sürecinin kolaylaşması ve özellikle de globalleşmesinde işbirlikleri gerçekleştirilmesini sağlamak.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?