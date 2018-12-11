Göçmen kadınlara iş sağlayacak
Sosyal girişim projesi Maide, Türkiye’de yaşayan göçmen kadınların sosyal ve ekonomik entegrasyonuna yönelik iş olanakları yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda İstanbul Kuştepe’de ilk üretim mutfağı kuruldu. 2019’da 20 kadına eğitim verilecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Disiplinlerötesi inovasyon platformu ATÖLYE ve Zorlu Holding’in kurucu ortaklığı, sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış S360’ın stratejik partnerliğiyle hayata geçirilen imece, Türkiye’de toplumsal meselelere kendi gelir modelini üreten yeni bir bakış açısı getirerek sosyal girişim hikayelerinin ortaya çıkarılmasını hedefliyor.
Bu kapsamda hibe desteği kazanan projelerden biri olan Maide, Shirley Kaston tarafından hayata geçirilen sosyal bir girişim.
Proje kapsamında kadınların kendine özgü reçetelerinin çıkarılması, gıda üretimi ve ürünlerin yeniden markalanması ile şirketlere catering hizmeti olarak sunulması hedefleniyor.
Bu kapsamda kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliği ve aşçılık eğitimi alıyor. Kadınların uzun vadede kendi girişimlerini kurmaları da hedefleniyor. Shirley Kaston, “Türkiye’de yaşayan göçmen kadınların sosyal ve
ekonomik entegrasyonuna yönelik iş olanakları yaratmayı hedefliyoruz” diyor.
İLK MUTFAK KURULDU
Maide, İstanbul Kuştepe’de ilk üretim mutfağını kurdu ve 1 Kasım’da açılışını gerçekleştirdi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temalı İkinci imece Destek Programı sürecinde kuluçka aşamasına geçerek 120 bin TL hibe almaya hak kazanan takımlardan biri olan Maide, yerel bir kitlesel fonlama platformu olan Fongogo’da “Birleşik Mutfaklar, Güçlü Kadınlar” kampanyasını da başlattı.
İlk eğitimlerini üç yararlanıcı kadın ile aralık ayının ilk haftasında başlatacaklarını belirten Shirley Kaston, şu bilgileri veriyor: “Bu aşamada üç kadın ile başlamamızın nedeni, üretim ve eğitimi iç içe geçirdiğimizden, ilk günden itibaren maaşlı çalışacak olmaları.
Hijyen eğitimleriyle başlıyoruz. Beslenme, iş güvenliği, finansal okuryazarlık, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Bu sayede kadınların Maide dışında da istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyoruz. 2019 yılında 20 kadına eğitim vereceğiz. 14 kadını Maide olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı istihdam etmeyi, altı kadını da farklı alanlara yerleştirmeyi hedefliyoruz.”
imece direktörü Buğra Çelik, imece platformuna partner olarak dahil olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na bağlı çalışmalar yürüten Alternative Finance Lab ile işbirliği yaparak bir kitlesel fonlama projesi başlattıklarını belirtiyor. Çelik, “Kitlesel fonlama için, bir fikir, proje ve girişime yönelik imece usulü ve dileyen herkesin destek olabildiği bir fon toplama yöntemi diyebiliriz” diyor.
EMRE ZORLU İMECE PROJESİ KURUCU ORTAĞI
ZORLU HOLDING YÖNETİM KURULU ÜYESİ
“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PLATFORM HEDEFLİYORUZ”
“İmece’yi toplumsal sorumluluk projesi olarak görmüyoruz. Burada sürdürülebilir bir platform yaratmak istiyoruz.
Zorlu Grubu veya herhangi bir şirket imece’de olmasa bile kendi ayakları üzerinde duran bir yapı ve ekosistem yaratma hedefindeyiz.
Eğer söz konusu temel sorunları çözüp toplumu doğru bir şekilde inşa edemezsek gelecekte şirketlerin ayakta durabileceği bir yapı da olmayacak. Bu yüzden tüm birey, kurum ve şirketleri imece platformuna davet ediyoruz.”
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