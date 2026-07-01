Haziran enflasyonu tahminleri açıklandı: Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin gözü, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon netleşecek ve temmuz ayında uygulanacak maaş zam oranı kesinlik kazanacak. Peki, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Tahminler neler?
1 5 aylık enflasyon oranı
Açıklanan beş aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60 oranındaki zam kesinleşti.
6 aylık enflasyon oranının netleşmesi için gözler, TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, bu verilerle birlikte kesinleşecek.
2 Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini ne yönde?
Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde alacağı maaş zammının yüzde 18,19 seviyesinde olması öngörülüyor.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan 17 ekonomistin haziran ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak belirlendi.
3 En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Haziran ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyonun yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 18,19 zamlı alacak. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının ise yaklaşık 23 bin 638 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Eğer haziran ayı enflasyonu yüzde 1,04 olarak açıklanırsa en düşük emekli maaşı 23 bin 560 TL olacak.
4 En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, toplu sözleşme zammına enflasyon farkının eklenmesiyle belirleniyor.
İlk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin kesinleşen zam oranı yüzde 12,41 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, yüzde 5,05 enflasyon farkı ile yüzde 7 toplu sözleşme artışından oluşurken, haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle nihai zam oranı belli olacak.
Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 seviyesinde açıklanması durumunda, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 6,48 olarak hesaplanacağı tahmin ediliyor. Yüzde 7 toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranının ise yüzde 13,94'e ulaşması bekleniyor.