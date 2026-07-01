Haziran enflasyonu tahminleri açıklandı: Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyonun yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 18,19 zamlı alacak. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının ise yaklaşık 23 bin 638 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Eğer haziran ayı enflasyonu yüzde 1,04 olarak açıklanırsa en düşük emekli maaşı 23 bin 560 TL olacak.