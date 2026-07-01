Zorlu restorasyon süreçleri bitti: Dünyanın gözü burada! UNESCO adayı Sümela Manastırı ziyaretçi rekoruna koşuyor

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde 2000'den beri yer alan, bölgenin tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlayan manastır, 2021'de 153 bin 994, 2022'de 339 bin 110, 2023'te 451 bin 550, 2024'te 442 bin 711, 2025'te 514 bin 596 ve 1 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında ise 128 bin 311 olmak üzere 2 milyon 30 bin 272 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.