Hızlı teslimat teknoloji şirketi PackUpp, bir yılda 500 milyon TL değerlemeye ulaştı. Hedef, bu yıl 2 milyar TL değerlemeye ulaşmak ve ardından da yurtdışına açılmak. PackUpp Kurucu Ortağı Emre Özcan, bu alanda ilk unicorn olmayı hedeflediklerini söylüyor.

Yaklaşık iki yıl önce kurulan hızlı teslimat teknoloji şirketi PackUpp, kuruluşunun ilk yılında ilk yatırım turunda 12,5 milyon TL ve sekiz ay sonra gerçekleşen ikinci yatırım turunda sekiz kat artışla 100 milyon TL şirket değerlemesine ulaştı.

Şu anda üçüncü yatırım turunda olan girişim, neredeyse bir yılda 500 milyon TL değerlemeye ulaştı. Hedef bu yıl aralık sonunda yapacakları dördüncü yatırım turu ile 2 milyar TL değerlemeye ulaşmak ve ardından da yurtdışına açılmak.

YERLİ YAZILIM FARKI

Verilen hizmet en basit tanımı ile kurye şirketi olarak algılansa da PackUpp kendisini bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyor. Çünkü farklılaşma noktaları yüzde 100 yerli ve milli olan kendi ekiplerindeki Türk mühendislerin hazırladığı yazılım.

API’ler sayesinde e-ticaret sitelerinin veya markaların altyapılarına entegre olup direkt depo ve stok sistemleri üzerinden çalışabiliyor. İkinci güçlü yanları ise markalara motor ve araçlı ekipler kurabilmeleri. Kısa süre önce de ‘Sonraki Gün’ hizmetini şehirlerarası teslimata da taşıdı.

İstanbul’dan Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’ye teslimat yapıyor. Mevcutta CarrefourSA, Dyson, Decathlon, Skechers, Columbia, Disney, N11, Fox Media gibi global ve Karaca Züccaciye, Karaca Home, Emsan gibi yerli markalara hizmet veren şirket, Eren Perakende, Unilever ve Samsung’un yeni fabrikası için de imza aşamasında.

BİN SAHA ÇALIŞANINA ULAŞACAK

PackUpp Kurucu Ortağı ve CEO’su Semih Emre Özcan, hızlı teslimat şirketinin ilk unicorn’u olmayı hedeflediklerini söylüyor. Tüm teslimat sürecini dijitalleştiren bir yazılım geliştirdiklerini ifade eden Özcan, şu bilgileri veriyor: “‘Paketi Haritadan Canlı İzleme’ ve paket sahibi evde yoksa ‘Komşuma Bırak’ seçeneği ile alıcının paketinin adresine yakın noktaya bırakılmasını sağlayarak süreci şeffaflaştırıyoruz.

500 bin teslimatta yüzde 99,8 müşteri memnuniyeti sağladık. Çalıştığımız şirketlere sonraki gün, aynı gün ve üç saatte ekspres teslimat olmak üzere üç farklı teslimat tipi olanağı sunuyoruz. Böylece bir şirketin ihtiyaç duyacağı tüm teslimat ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz.”

2021 yılında istihdam sayısı genel müdürlükte 18’e, saha ekibinde ise 400’e ulaştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde genel müdürlük çalışan sayısının 40’ın üzerine, saha ekibi çalışan sayısının ise binin üzerine çıkarılması planlanıyor.

AVRUPA VE ABD’YE DE AÇILACAK

“Yurtiçindeki büyümemiz çok hızlı ilerlerken global ilerleyişimiz 2022 yılı son çeyreğinde Avrupa pazarına açılarak devam edecek.

PackUpp’ı ilk kurduğumuz günden bu yana en büyük hedefimiz Türk bayrağını tamamen yerli teknolojimizle yurtdışında temsil etmek ve PackUpp’ı dünyanın en kapsamlı, kaliteli ve hızlı ilk 10 teslimat teknoloji şirketinden birisi yapmak.

Önümüzdeki dönemlerde öncelikle Avrupa, ardından da 2023 yılı son çeyreğinde Amerika’da hizmet vererek hızlı teslimat sektöründe Türkiye’nin ilk unicorn’u olmayı hedefliyoruz.”