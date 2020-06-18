Şevket Sabancı ve ailesi tarafından sürdürülebilir sosyal yatırımlar yaparak ülke kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Esas Sosyal’ın 2016 yılında hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, özellikle daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin karşılaştıkları fırsat eşitsizliği sorununa çözüm modeli sunuyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

İlk Fırsat Programı kapsamında bugüne kadar 95 genç, işbirliği yapılan sivil toplum kuruluşlarında (STK) 12 aylık tam zamanlı iş deneyimlerini ve 250 saatlik eğitim programını tamamladı.

Bu gençler ayrıca önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk desteği de aldılar. Katılımcıların STK’larda çalıştıkları süre boyunca maaşları, Esas Sosyal ve Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan 21 kurumsal destekçi tarafından karşılandı.

İlk Fırsat Programı’nın istihdama etkisini ölçmek amacıyla Bilkent Üniversitesi işbirliğiyle yapılan araştırma, programa katılan gençlerin programa katılmayan gençlere oranla çalışma hayatında daha kolay iş bulduğunu gösteriyor.

İlk Fırsat Programı, dört yıl gibi kısa bir sürede, katılımcılar, katılımcılara iş veren STK’lar, eğitmenler, mentorluk desteği veren profesyoneller ve kurumsal destekçilerle 400 kişinin dahil olduğu güçlü bir ekosistem yarattı.

İlk Fırsat Programı’nın yeni dönemi 6 Temmuz 2020’de başlayacak. Programa katılım süreçleri ile ilgili detaylar www.ilkfirsat.org sitesinden ve İlk Fırsat sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

ONLINE EĞİTİMLER DÜZENLİYOR

Esas Sosyal’in PERYÖN, E-nocta gibi ekosistemdeki birçok kurumun işbirliğiyle hayata geçirdiği kampanya kapsamında, nisan ayından itibaren gençlerin erişimine açık Online söyleşiler, webinarlar, video paylaşımları, İlk Fırsat Kurumsal Destek Programı’nda yer alan kurumların temsilcileri ve İlk Fırsat katılımcılarının yer aldığı online kariyer panelleri ile özel eğitimler kendini geliştirmek isteyen gençlerle buluşuyor.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı #genclereumutverin kampanyasıyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Evde olduğumuz bu süre içerisinde gençlerin zamanlarını daha verimli geçirmeleri ve kendilerine yatırım yapabilmeleri için bir dizi online eğitim organize ettik.

Özellikle az bilinen devlet üniversitelerinde okuyan ve yeni mezun olan gençlerin bu eğitimlerden çok faydalanacağını umuyorum. Gençlerin ülkemizin umudu ve yarınları olduğuna inanıyorum ve farklı sektörlerden kurumları bu vizyonu paylaşmaları için işbirliğine davet ediyorum.”