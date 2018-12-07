KAGİDER’den ‘Düş Ortağım’ platformu
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 18-25 yaş arası genç kadınların kariyer yolculuğunda düşlerini gerçeğe çevirmelerini destekleyen yeni bir projeyi hayata geçirdi.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
KAGİDER’in sahipliğinde gerçekleştirilen ve Yeni Dünya Programı (New World Program) tarafından desteklenen “Düş Ortağım” portalı online ortamda faaliyete geçti.
https://www. dusortagim.com adresindeki platforma mobil cihazlardan, bilgisayarlardan, çevrim içi veya çevrim dışı olarak ulaşmak mümkün.
Düş Ortağım portalında alanında uzman 20’den fazla eğitmenin ‘Zaman Yönetimi’, ‘Sosyal Girişimcilik’, ‘İz Bırakan Çalışan Olmak’, ‘Mülakat Teknikleri’, ‘Beden Dili’, ‘Teknoloji ile Güçlenmek’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ gibi iş hayatının farklı konularıyla ilgili bilgi verdikleri videoların yanı sıra bilgilendirici blog yazıları, çeşitli rapor ve sunumlar da yer alıyor.
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