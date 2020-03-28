Bir şube için toplam yatırım maliyeti 450 bin TL + KDV. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Samsun ve Trabzon’a öncelik veriliyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Tüketiciler doğal, saf ve otantik olana dönmek istiyor. Organik gıda ürünlerine olan talep de yükseliyor.

Gelişmekte olan piyasalarda şehirleşme ve kadınların iş dünyasındaki yerinin gün geçtikçe artması, kolaylık ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Bu nedenle dışarıda yemek yeme alışkanlığı artıyor. Genç ve kentsel nüfusun giderek artmasının AVM’ler için büyüme açısından pozitif etki oluşturması bekleniyor.

AVM’lerde yiyecek-içecek için ayrılan alanların artması beklenirken, buna paralel olarak sağlıklı yiyecekler sunan restoranların sayılarının da gittikçe artacağı tahmin ediliyor.

Kayseri’nin yemeklerini tanıtmak hedefiyle 1996 yılında kurulan Kayseri Mutfağı da bu alanda faaliyet gösteren markalar arasında yer alıyor.

Şirket altı ilde 21 şubeyle hizmet veriyor. Menüde Kayseri mantısından yağlamaya, eski dönemlerde özellikle esnafın gözde yemeği olan patlıcan’ güvençten etli yaprak sarmaya kadar farklı lezzetler yer alıyor.

Marka, 2020’de yeni bölgelerde olmayı hedefliyor. Kayseri Mutfağı, metrekare bazında farklı mağaza konseptleri ile hizmet verebiliyor. AVM’lerde küçük metrekare mağazalar tercih ediliyor.

AVM mağaza konsepti için minimum 50-55 m2 büyüklük ve minimum 6 metre cephe uzunluğu aranıyor. Cadde mağazalarının ise minimum 150 m2 olması gerekiyor.

ANAHTAR TESLİM

Şubelerin 12’si franchising yöntemiyle işletiliyor. 2020 yılında 10 adet franchise şube açılması hedefleniyor.

Kayseri Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşdelen, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Samsun ve Trabzon’a öncelik verdiklerini vurguluyor.

Taşdelen, 2020 yılının ikinci yarısında da Avrupa ve Ortadoğu projelerinin devreye gireceğini belirtiyor.150 bin TL + KDV franchise giriş bedeli alınıyor.

Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 450 bin TL + KDV olarak ifade ediliyor. Şubeler için aylık ciro hedefi lokasyona göre değişiyor.

Royalty olarak ciro üzerinden aylık yüzde 3 alınıyor. Kâr marjı yüzde 15 ile 20 arasında değişiyor.

Bayilere öncelikle lokasyon seçimi ve desteği verildiğini ifade eden Metin Taşdelen, şöyle devam ediyor: “Önemli AVM’lerde profili uygun girişimciye yer önerisi yapılıyor.

Yerinde üretim yapıldığı için her şubeye tecrübeli usta ve usta yardımcısı desteği veriliyor.

Tercih eden girişimciye anahtar teslim mağaza kurulumu yapılıyor. Kurulum uygulama sürecini kendisi yürütmek isteyen girişimciye mimari proje merkezden hazırlanarak veriliyor.”