Kadınlara alışverişlerinde önce kiralama modelini benimsetmeyi hedefleyen UnoMoi, yurtdışına açılmayı hedefliyor. Girişim, Romanya, Rusya, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerine açılacak.

Sürdürülebilir moda, hızlı moda anlayışına karşı ortaya çıkmış bir akım. Moda endüstrisi, petrol sektörünün ardından, dünyanın en büyük ikinci kirleticisi.

Her geçen yıl dünya genelinde satılan giysi miktarı artarken, kıyafetlerin ortalama kullanım süresi ise azalıyor. Bir pamuklu tişört üretebilmek için 2 bin 700 litre su tüketiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA

İş modeliyle kurulan UnoMoi’nin hedefi, kıyafetlerin ömrünü uzatırken, bir yandan da bu hızlı üretime bir nebze de olsa ‘dur’ diyebilmek ve kadınlara, alışverişte önceliklerinin ‘kiralama’ olması adına ilham olabilmek.

UnoMoi, Gözde Atasoy ve Ayşe Kefli tarafından hayata geçirilmiş bir girişim. Gözde Atasoy, 12 yıl medya sektöründe sunucu olarak, Ayşe Kefli ise proje finans ve iş geliştirme alanlarında yönetici pozisyonunda çalıştı.

Bundan 1,5 yıl önce, beğendikleri her kıyafeti satın almadan kullanım hakkına sahip oldukları sınırsız bir dolap hayaliyle yola çıktılar.

Kadınlara, akıllı alışveriş modeli ile bütçeleri kapsamında satın alamayacakları lüks segment ürünleri kullanım hakkı sunan girişimcilerin hedefi, kadınlara alışverişte önceliklerinin kiralama olması adına ilham olmak.

Türkiye’de bilinen kiralama modeli, özel bir gece ya da bir davet için abiye kiralama sistemine dayanıyor. UnoMoi’nin en büyük farkı envanterindeki çeşitlilik.

Bir kadının, hem hafta içi iş hayatında, hem de hafta sonu sosyal hayatında, yaz ve kış tatillerinde, doğa sporlarında kullanabileceği her türlü kıyafet ve aksesuar envanterde mevcut.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Müşterilere seçtikleri ürünler detaylı bir kuru temizleme ve kalite kontrol sürecinin ardından özel UnoMoi elbise çantaları içinde kuryeler tarafından teslim ediliyor. Ay sonunda da herhangi bir kargo şirketine gitmelerine gerek kalmadan, ürünler, üyelerin kapısından kuryeler tarafından teslim alınıyor.

Şirket, Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın, Gizia’nın kurucusu İsmail Kutlu ve Can Eren’den 400 bin dolarlık yatırım aldı. Hedefleri arasında yurtdışına açılmak da olduğunu belirten Ayşe Kefli, “Yaptığımız pazar araştırmalarına göre, tüketim alışkanlıkları ve iş modelimiz gereği hedefimizdeki ilk ülkeler, Romanya, Rusya, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri olacak” diyor.

MODANIN NETFLİX’İ

İş modellerinin yurtdışında ‘Modanın Netflix’i olarak tanımlandığını söyleyen Gözde Atasoy, şu bilgileri veriyor: “Gelir modelimiz abonelik sistemine dayanıyor.

Bu kapsamda, abonelerimiz, 549,49 TL karşılığında, envanterimizden kendi seçecekleri dört ürünü, bir ay boyunca kiralayarak, sınırsız kullanım hakkına sahip oluyorlar. Kurye ve kuru temizleme hizmeti de paket fiyatına dahil. Diledikleri an da hiçbir ek ücret ödemeden aboneliklerini kolayca iptal edebilirler.

Envanterimiz, genel olarak ulaşılabilir lüks segment olarak tanımlanan ve orjinal mağaza satış fiyatları 2 bin ile 3 bin TL arasında olan ürünleri kapsıyor.”