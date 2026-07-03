Milyonlarca ev sahibi ve kiracının gözü bu verideydi: Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı... İşte örnek hesaplama

Yasal mevzuata göre konut ve iş yerlerinde kira artış sınırı, kontratın yenileneceği aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı baz alınarak hesaplanıyor.

Yasal Üst Sınır: Mülk sahipleri, TÜİK tarafından açıklanan bu 12 aylık ortalamaya eşit veya bu orandan daha düşük bir zam yapabilir ancak bu oranı aşamaz.

Örnek senaryo: Eğer kira kontratınız Ekim ayında yenileniyorsa, TÜİK’in Eylül ayında açıklayacağı 12 aylık TÜFE ortalaması geçerli yasal sınır kabul edilir.