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  • Milyonlarca ev sahibi ve kiracının gözü bu verideydi: Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı... İşte örnek hesaplama

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının gözü bu verideydi: Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı... İşte örnek hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Temmuz ayında yenilenecek kira kontratlarına uygulanacak yasal tavan zam oranı da belli oldu. Hem konut hem de iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren oran, geçen aya göre hafif bir düşüş gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının gözü bu verideydi: Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı... İşte örnek hesaplama

TÜİK verilerine göre, Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

1 Temmuz ayı kira zam tavanı: Yüzde 32,03

Temmuz ayı kira zam tavanı: Yüzde 32,03

Enflasyon rakamlarının ardından, sözleşme yenileyecek olan kiracılara uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay (Haziran dönemi) bu oran yüzde 32,24 olarak uygulanmıştı.

Bu verilere göre, Temmuz ayı içinde kira sözleşmesi yenilenecek olan konut ve iş yeri kiracılarına bu oranın üzerinde bir yasal artış yapılamayacak.

3 Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Yasal mevzuata göre konut ve iş yerlerinde kira artış sınırı, kontratın yenileneceği aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı baz alınarak hesaplanıyor.

Yasal Üst Sınır: Mülk sahipleri, TÜİK tarafından açıklanan bu 12 aylık ortalamaya eşit veya bu orandan daha düşük bir zam yapabilir ancak bu oranı aşamaz.

Örnek senaryo: Eğer kira kontratınız Ekim ayında yenileniyorsa, TÜİK’in Eylül ayında açıklayacağı 12 aylık TÜFE ortalaması geçerli yasal sınır kabul edilir.

4 Yeni orana göre kira hesaplama örneği

Yeni orana göre kira hesaplama örneği

Temmuz ayında yenilenecek kontratlar için örnek hesaplama şu şekildedir:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Temmuz 2026 Kira Artış Oranı: %32,03

Yapılabilecek Maksimum Zam Tutarı: 6.406 TL

Yeni Dönem Toplam Kira Bedeli: 26.406 TL
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