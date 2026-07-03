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SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı da kesinleşmiş oldu.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilerle birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı da belli oldu.

1 6 aylık enflasyon oranı belli oldu

6 aylık enflasyon oranı belli oldu

TÜİK verilerine göre Haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zammı belirleyen 6 aylık enflasyon oranı da belli oldu.

Böylece SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76 olarak hesaplandı.

2 SSK, BAĞ-KUR emekli zam oranı

SSK, BAĞ-KUR emekli zam oranı

SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri yüzde 17,76 oranında zammı hak etti.

3 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kanuni düzenleme gerektiren en düşük emekli maaşına ilişkin son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.

AK Parti kurmaylarının hazırlayacağı teklifin Meclis'te kabul edilmesinin ardından düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşının, Meclis'te yapılacak düzenlemenin ardından yüzde 17,76'lık artışla 23 bin 552 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
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