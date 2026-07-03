SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu

TÜİK verilerine göre Haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zammı belirleyen 6 aylık enflasyon oranı da belli oldu.

Böylece SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76 olarak hesaplandı.