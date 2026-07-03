Birçok ödeme kalemi güncellendi: 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımında yeni tutarlar

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur maaş zammı netleşirken, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan birçok maaş ve sosyal yardım ödemesi de güncellendi. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve evde bakım yardımında yeni tutarlar belli oldu. Peki, hangi ödeme ne kadar arttı?
1 Memur ve memur emeklilerinin zam oranı netleşti
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve evde bakım yardımı gibi birçok ödeme kaleminde artış yaşandı.
Memur maaşına gelecek zamla birlikte, söz konusu ödeme ve ücretlerde de artış yaşanacak.
Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.
2 Engelli aylıklarında artış
Engelli aylıklarında da artışa gidildi.
Buna göre, yüzde 40-69 arası engelliler için aylık 5 bin 103 lira 34 kuruş olan ödeme 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükselirken, yüzde 70 ve üzeri engellilere yapılan 7 bin 655 lira 1 kuruşluk ödeme 8 bin 689 lira 96 kuruşa çıktı.
18 yaş altı engelliler için ödenen aylık ise 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükseldi.
3 65 yaş aylığı da yükseldi
Sosyal güvencesi bulunmayan ve kendisi ile eşinin kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinin (2026 yılı için 9 bin 358 lira 50 kuruş) altında olan 65 yaş üstü vatandaşlara her ay ödenen yaşlılık aylığı da artırıldı.
Buna göre, 6 bin 393 lira 2 kuruş olan 65 yaş aylığı 7 bin 257 lira 35 kuruşa yükseldi.
4 Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
Kıdem tazminatı tavanında da artışa gidildi. Tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, 64 bin 948 lira 77 kuruştan 73 bin 729 lira 84 kuruş oldu.