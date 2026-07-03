Birçok ödeme kalemi güncellendi: 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımında yeni tutarlar

Engelli aylıklarında da artışa gidildi.

Buna göre, yüzde 40-69 arası engelliler için aylık 5 bin 103 lira 34 kuruş olan ödeme 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükselirken, yüzde 70 ve üzeri engellilere yapılan 7 bin 655 lira 1 kuruşluk ödeme 8 bin 689 lira 96 kuruşa çıktı.

18 yaş altı engelliler için ödenen aylık ise 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükseldi.