"Tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı"

Haziran ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan Bakan Bolat, zor bir ilk yarı geçirdiklerini kaydederek, emtia piyasalarında ve değerli metallerde anormal yükselişler ve piyasa oynaklıkları yaşandığını, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın diğer Körfez ülkelerine yayılmasının enerji, petrokimya ve lojistik maliyetlerinde ciddi artışlar getirdiğini söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının artması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haziran ayı ihracatta muhteşem bir haziran olarak kayıtlara geçti. 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. İlk 6 ayda ihracatta 136,1 milyar dolar. Son 12 ay itibarıyla 278 milyar dolarlık ihracata ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 milyar dolardı yıl sonunda. İlk 6 ayda 4,7 milyar dolar yükselttik. Kalan 4 milyar doları da son 6 ay içinde hedefliyoruz ve Allah'ın izniyle onu da geçeceğiz. Haziran sonu itibarıyla tarihimizde ilk defa mal ve hizmet ihracatının toplamı yıllıklandırılmış olarak 400 milyar doları aşmış durumda. Haziran ayı 25 milyar dolar, ilk 6 ay 136,1 milyar dolar, son bir yıl (mal ve hizmet ihracatı toplamı) 400 milyar dolar. İhracatın ara karnesi budur.”

“Bu 25 milyar dolar haziran rekorudur”



Bakan Bolat, haziranda yaşanan ihracat artışına ilişkin, "Haziran ayında ihracat artışı yıllık bazda yüzde 21,9. Hatırlarsanız nisanda yüzde 22,5'ti." dedi.

Yılın ilk yarısında Ramazan ve Kurban bayramlarının ihracata ciddi takvim etkilerinin olduğunu anımsatan Bolat, martta ABD/İsrail-İran Savaşı'nın da etkisinin hissedildiğini anlattı.

Bolat, "Haziran ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaşmış oldu. Yani neredeyse yüzde 22'lik bir artış sağladık. Bu 25 milyar dolar haziran rekorudur. Aynı zamanda tarihteki en yüksek üçüncü ay rekorudur. Birincisi Aralık 2025'te 26,4 milyar dolar, ikincisi Nisan 2026'da 25,4 milyar dolar, üçüncüsü de haziran ayı 25 milyar dolar." diye konuştu.

“Yıllıklandırılmış mal ihracatında ilk defa 278 milyar dolara ulaştık”



Ticaret Bakanı Bolat, haziranda Türkiye'nin ithalatının yüzde 23,1 artarak 35,3 milyar dolara yükseldiğini belirterek, Kurban Bayramı'nın artırıcı takvim etkisinin burada da görüldüğünü söyledi.

Bolat, "Haziran ayı ithalatı da tarihteki en yüksek ikinci aylık ithalat rakamı oldu. Ocak-haziran dönemi ihracatımızın artış oranı yüzde 3,6, yani 136,1 milyar dolara ulaştık. İthalatımız ise yüzde 4,6 artarak 189,2 milyar dolara ulaştık." şeklinde konuştu.

Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatında 278 milyar dolara ilk defa ulaştıklarını dile getiren Bolat, aralık ayını 273,3 milyar dolarla bitirdiklerini, nisanda ilk defa 275,8 milyar dolara çıktıklarını anımsattı.

Bolat, bu dönemde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında artışın sürdüğünü ve yıllıklandırılmış olarak 116,2 milyar dolara yükseldiğini belirterek, bu rakamın da rekor olarak kayıtlara geçtiğini, toplam ihracattaki payın yüzde 44'e yükseldiğini anlattı.

“Son 12 aylık dış ticaret hacmimiz 652 milyar dolara yaklaştı”



Bakan Bolat, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış mal ithalatının 373,7 milyar dolara yükseldiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam mal ve hizmetler ihracatı yıllıklandırılmış olarak ilk defa 400 milyar doları aştı, net rakamı 400,3 milyar dolar olarak söyleyebiliriz. Haziranda toplam dış ticaret hacmimiz 60 milyar dolar. Ocak-haziranda 325 milyar dolar ve 13 milyar dolar bir artış var. Son 12 aylık dış ticaret hacmimiz 652 milyar dolara yaklaştı. Geçen yıla göre 29 milyar dolar artış var. İlk iki ay altın, gümüş, bakır, alüminyum ve nikel gibi emtialardaki anormal artışa rağmen, enerji ve petro kimya ürünlerindeki olağandışı artışlara rağmen dış ticaret açığımızda da tolere edilebilir, istikrarlı bir tablo var.”

Bolat, haziranda ithalattaki artıştan da dolayı dış ticaret açığının 10,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Haziranda 2,2 milyar dolar ekstra bir açık artışı var. İlk 5 aydaki açık artışımız 1,3 milyar dolardı, bunu da eklediğimizde yılın ilk 6 ayı itibarıyla baktığımızda toplamda 3,6 milyar dolar ekstra yıllıklandırılmış açık var. Aralıkta 12 ayı 92,2 milyar dolar açıkla kapatmıştık. Haziran sonu yaşadığımız bütün hengamelere ve yurt dışındaki, bölgedeki kaoslara rağmen '95,8 milyar dolar açıkla kapatmayı başardık' diyorum.”

Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının ocak-haziran döneminde yaklaşık yüzde 72 olarak gerçekleştiğini belirterek, son 12 ayın ortalamasının da yüzde 74,4 olduğunu bildirdi.

“Son 38 ayın 20'sinde aylık mal ihracat rekoru kırıldı”



Ticaret Bakanı Bolat, son 38 ayın 27'sinde mal ihracatını yıllık bazda artırdıklarını belirterek, "Son 38 ayın 20'sinde aylık mal ihracat rekoru kırıldı. 18'inde de dış ticaret açığımızı yıllık bazda düşürmeyi başardık. Zorlu dış talep şartları ve jeopolitik gelişmeler altında Türkiye ekonomisi ve ihracatı dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir." şeklinde konuştu.

Mal ve hizmet ihracatının milli gelirde yüzde 25 payı olduğunu vurgulayan Bolat, bu nedenle her zaman ihracatta tam yol gaza basacaklarını ve durmayacaklarını söyledi.

Bakan Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada yılın ilk yarısında hangi ülkelere ve bölgelere ne kadar ihracat yapıldığı konusunda bilgi vererek, "Savaş bölgesi olan Körfez ve Orta Doğu'ya ihracat, haziranda yıllık bazda yüzde 38,4 arttı. ABD ve Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkede de çift haneli artış yaşandı. Diğer Asya ülkelerinde de artışımız var." diye konuştu.

Yılın ilk yarısında en çok ihracat yapılan ülkelerle ilgili bilgi paylaşan Bolat, "İlk 6 ayda ihracatta ilk 5 sırayı Almanya, ABD, Birleşik Krallık yani İngiltere, İtalya ve Fransa oluşturmakta. Irak, 6'ncı sırada. İlk 5 ülke, toplam ihracatımızın yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu 5 ülkeye toplam ihracatımız 40,7 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Bolat, Körfez ülkelerine ihracatın martta yaklaşık yüzde 40 düştüğünü, nisanda bir miktar toparlandığını belirterek, "Haziranda Körfez ülkeleri özelinde ihracatımızda yüzde 41 artış oldu." dedi.

“Otomotiv ihracatımız, birinciliğini devam ettiriyor”



Bakan Bolat, ocak-haziran döneminde sektörlere göre ihracat değişimlerine ilişkin bilgi verdi.

"Otomotiv ihracatımız, birinciliğini devam ettiriyor." diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüzde 3,7 artışla 22,2 milyar dolar ihracat var. Kimyevi ürünler ihracatı yüzde 1,3 artışla 20,5 milyar dolar, elektrik, elektronik, makine, bilişim ihracatımız yüzde 8,7 artışla 11,4 milyar dolar şeklinde devam ediyor. Hazır giyim ihracatımızda azalış trendi stabil noktaya geldi sayılır. İlk 6 ayda sadece yüzde 2,4 azalışta 8,9 milyar dolarlık ihracat var. Çelik sektöründe yüzde 0,8 artışta 8,4 milyar dolar ihracat söz konusu yani yılın ilk 6 ayında 27 sektörün 15'inde ihracatımız arttı. Ürün grupları bazında baktığımızda ilk 6 ayda ara malları ihracatımız 70,5 milyar dolar, tüketim malları ihracatımız 43 milyar dolar, yatırım malları ihracatımız da 18,4 milyar dolardır.”

Otomotiv ve altın ithalatı azaldı



Ticaret Bakanı Bolat, ocak-haziran döneminde fiyat artışları nedeniyle enerji ithalatının arttığını belirterek, "İlginç olan, savaş başladıktan sonra altın ve gümüş fiyatları geriye gittiği için talep de azaldı. Altın-gümüş ithalatımız ilk 6 ayda geriledi. Otomotiv ithalatımızda da bir miktar gerileme oldu. Toplam ithalatımız, yüzde 4,6 artışla 189,2 milyar dolar oldu." dedi.

Türkiye'nin ilk yarıda en çok ithalat yaptığı ilk 5 ülkenin Çin, Rusya, Almanya, ABD ve İsviçre olarak sıralandığını dile getiren Bolat, şunları ifade etti:

“İsviçre, ağırlıklı olarak işlenmemiş altın ithalatı yaptığımız bir ülke. Bu 5 ülke, toplam ithalatımızın yüzde 40'ını oluşturmakta. İlk yarıda otomotiv ithalatımız 2,6 milyar dolar azalmış, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar 2,1 milyar dolar azalmış, kakao dünya fiyatları düştüğü için 485 milyon dolar azalmış, tekstil ithalatımızda 191 milyon dolar azalma var aldığımız tedbirlerden ötürü. 154 milyon dolar da ayakkabı ithalatında azalma var. Yılbaşında ithalat rejimimizde düzenlemeler getirmiştik.”

Bolat, ocak-haziran döneminde ithalatı en çok artan ürün grubunun ikişer milyar dolarla petrol ürünleri ile elektrikli makine ve cihazlar olduğunu kaydederek, kazan ve makine ithalatının 1,2 milyar dolar, bakır eşyanın yaklaşık 1 milyar dolar, hububatın 887 milyon dolar arttığını anlattı.

“Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış 122,3 milyar dolar hizmet ihracatı bekliyoruz”



Bakan Bolat, bu yıl hizmetler ihracatındaki hedefin 128 milyar dolar olduğunu belirterek, "Geçen yılı hizmetler sektöründe 122,5 milyar dolar toplam ihracatla kapatmıştık. Dünyada en fazla hizmet ticareti fazlası sağlayan 6'ncı ülke konumundayız. Bu yıl savaş nedeniyle mart, nisan ve mayıs sıkıntılı bir dönem oldu gerek lojistik gerekse turizm girişleri anlamında." diye konuştu.

Savaşın sona ermesi ve yaz aylarının gelmesiyle yılın geri kalan kısmında lojistik ve turizm gelirlerinin artarak devam edeceğini anlatan Bolat, "Tahminlerimize göre haziran sonu itibarıyla yıllıklandırılmış 122,3 milyar dolar hizmet ihracatı bekliyoruz. Mal ve hizmet ihracatı toplamı 400,3 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Bolat, reeskont kredilerinde günlük limitin 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkarıldığını anımsatarak, "Geçen yıl 1 trilyon 315 milyar liralık ihracat reeskont kredisi verildi yüzde 24 maliyetle. İhracatçılarımızın finans maliyetlerini düşürmek için tam 300 milyar lira bir sübvansiyon uygulandı. Bu, çok önemli bir destekti." şeklinde konuştu.

İhracatçılara sunulan desteklere değinen Bolat, son bir haftada gerçekleştirdikleri ziyaretleri anlattı.

“AB'den yapabileceğimiz (kadar) çelik ihracat kotası aldık”



Ticaret Bakanı Bolat, dün Lahey'de Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) 6. Dönem Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, AB ile hem Gümrük Birliği hem de "Made in EU" yaklaşımına ilişkin sürekli görüşme içinde olduklarını söyledi.

Bolat, AB'nin yeni çelik kotasının uygulamaya girdiğini belirterek, "Gümrük tarifesiz çelik kotalarını yüzde 2 düşürdüler. Ülkelerin kota miktarlarında yüzde 50 indirim yaptılar. Türkiye olarak biz yoğun müzakereler, pazarlıklar yürüttük. Yapabileceğimiz ve ortalama yaptığımız çelik ihracat kota miktarını aldık. Çelik ihracatçılarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AB'nin yeni e-ithalat uygulamasının 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

“150 avronun altındaki e-ithalat ürünlerinde gümrük vergisi muafiyetini kaldırdılar. Gönderi, paket başına 3 avro gümrük vergisi getirdiler. Devam ediyor çalışmaları. Türkiye'nin Gümrük Birliği kazanımlarının korunması için çok yoğun mücadele verdik. Türkiye, paket başına 3 avro gümrük vergisi kararından muaf tutuldu. Böylece e-ihracatçılarımız, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla çalışmaya devam edebilecekler.”