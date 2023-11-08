ARA
Bist 100
7867,04
0,28%
Bist 100
Dolar/TL
28,5136
0,0667%
Dolar/TL
Euro/TL
30,4331
-0,2092%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0673
-0,1987%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1799,2
-0,25%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Adalet Bakanlığı, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak: İşte başvuru tarihleri ve sınav merkezleri

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alımı yapılacak.

08 Kasım 2023 | 09:35
Son Güncellenme: 08 Kasım 2023 | 09:47
0
Adalet Bakanlığı, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak: İşte başvuru tarihleri ve sınav merkezleri

Adalet Bakanlığı 2023 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde, dört oturumda yapılacak.

Yazılı yarışma sınavları, Adana, Ankara Çankaya, Ankara Yenimahalle, Erzurum, İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir) İstanbul-3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer), İzmir/1 (Karşıyaka, Bornova, Çiğli), Trabzon sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1'inci oturumu, 23 Aralık saat 10.15, Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2'inci oturum 23 Aralık saat 14.45'te yapılacak.

Adli Yargı-Avukat Sınavı'na başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Avukat Testinin uygulanacağı 3'üncü oturum, 24 Aralık saat 10.15, İdari Yargı Sınavı'na başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4'üncü oturum ise 24 Aralık saat 14.45'te uygulanacak.

Başvurular 8-16 Kasım'da alınacak

Adaylar başvurularını, 8 - 16 Kasım 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.

Adaylar, sınavlara ilişkin detaylı bilgiye Adalet Bakanlığının resmi internet adresinden ulaşabilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1799,2 -0,25%
  • ALTIN ONS 1962,62 -0,32%
  • BIST 100 7867,04 0,28%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5136 0,0667%
  • EURO/TURK LIRASI 30,4331 -0,2092%
  • EURO/USD 1,0673 -0,1987%
  • INGILIZ STERLINI 1,22623 -0,25298%
  • JAPON YENI 150,783 0,225%
  • KANADA DOLARI 1,37779 0,09044%
  • RUS RUBLESI 92,0815 -0,0201%
Günün En Çok Okunanları
1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış
Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Renault ve Dacia'daki Kasım 2023 kampanyası duyuruldu
Renault ve Dacia'daki Kasım 2023 kampanyası duyuruldu
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
GERİ
İLERİ
1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Renault ve Dacia'daki Kasım 2023 kampanyası duyuruldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL