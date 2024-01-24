Işıkhan, TRT Haber yayınında çalışma hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Aktif iş gücü programlarına ilişkin soru üzerine Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla yürütülen aktif iş gücü piyasası programlarını daha etkili ve kapsayıcı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından aktif iş gücü programlarında yapılacak yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Işıkhan, yapılan düzenlemelerle, işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarında, program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğünü 2 kata, kurs ve program sonrası istihdam taahhüt oranını ise yüzde 70'ten yüzde 60'a düşürdüklerini ifade etti.

Perakende ve çağrı merkezlerini de kurs ve program kapsamına aldıklarını belirten Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında uygulaması duran kurs ve programların düzenlendiği iş yerlerine yönelik yaptırımların kaldırıldığını bildirdi.

Işıkhan, depremin etkilerinin yoğun hissedildiği 4 il ve 2 ilçede 2024 yılı sonuna kadar uygulanacak kurs ve programlarda istihdam yükümlülük süresini 3 kattan bir kata, işverenlerin istihdam taahhüt oranını ise yüzde 70'den yüzde 30'a düşürdüklerini anlattı.

Bunun yanında 4 il ve 2 ilçede açılacak kurs ve programlarda vatandaşlara ödenen cep harçlıklarının bu yıldan itibaren asgari ücretin yüzde 30 fazlası olarak belirlediklerini ifade eden Işıkhan, Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve İslahiye ile Nurdağı ilçeleri hariç Gaziantep'te istihdam yükümlülük süresini 3 kattan 1,5 kata, istihdam taahhüt oranını ise yüzde 70'ten yüzde 40'a düşürdüklerini söyledi.

"Güçlü bir iş gücü piyasası oluşturmayı hedefliyoruz"

Depremzedelerin istihdamına yönelik sunulan desteklerin de artırılacağını belirten Işıkhan, bu adımlarla deprem bölgesi başta olmak üzere güçlü bir iş gücü piyasası oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Işıkhan, İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren yasa tasarısındaki düzenlemelere ilişkin soru üzerine, kısa çalışma ödeneğinden daha fazla vatandaşın yararlanması için son 3 senede gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indireceklerini kaydetti.

Teşvik ve başvuru sürelerini uzatacaklarını dile getiren Işıkhan, "Özellikle dezavantajlı grup olarak ifade ettiğimiz özel grupların istihdama katılması bizim için çok önemli. 31 Aralık tarihine kadar uygulamaya devam eden ve 54 aya kadar faydalanılan teşvik süresi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilecek." dedi.

"Tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağladık"

Emekli aylıklarına yapılan zamma ilişkin soru üzerine Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 5 puanlık ilaveyle birlikte yüzde 42,6 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar sonrasında belli bir noktaya ulaştık. Şimdi buradan 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı, ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın Ocak 2024 itibarıyla ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Bu çok önemli bir karardı. Tüm emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teklifimiz şu an Genel Kurul'da, kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak."

İmkanlar çerçevesinde emeklileri enflasyona ezdirmemeye gayret ettiklerini vurgulayan Işıkhan, 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Işıkhan, bu yıl emeklilere yönelik çok farklı projeleri olacağını belirterek deneyimlerini aktarmaları için emeklilerle gençleri bir araya getireceklerini söyledi.

Emeklilerle ilgili bir çalıştay da gerçekleştireceklerini ifade eden Işıkhan, "Emeklilerimizin ve büyüklerimizin her zaman emrinde olduk. Onların ekonomik ve sosyal refahlarının arttırılması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.