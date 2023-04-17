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Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyetinden personel alımı ilanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yapacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de daimi işçi statüsünde 8 kişi istihdam edecek.

17 Nisan 2023 | 09:21
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Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyetinden personel alımı ilanı

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu işçi alımı, herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla gerçekleştirilecek.

Taşra teşkilatına alınacak 908 sürekli işçi, teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisinin de aralarında olduğu pozisyonlarda görev yapacak.

Gereken şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Türkiye İş Kurumunun ilanına göre müracaatların 22 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

İşe alınacak sürekli işçiler, 3 Mayıs'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

Kıyı Emniyetine personel alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre de daimi işçi statüsünde 8 kişilik personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda 6 kılavuz kaptan ve 2 mühendis istihdam edilecek.

Başvurular 22 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.

Öte yandan, TÜBİTAK'ın 27 Mart'ta ilan ettiği 367 kişilik ve 3 Nisan'da duyurduğu 195 kişilik personel alımlarına ilişkin son başvuru tarihi 2 Mayıs'a kadar uzatıldı.

 

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