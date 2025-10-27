TSE 91 personel alımı yapıyor! TSE 91 personel alımı başvuru şartları neler?

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yapılacak 91 personel alımının detayları Resmî Gazete'de yayımlandı.

TSE 91 personel alımı kadro dağılımı

TSE, toplam 91 personel alımı yapacaktır. Pozisyonlara göre dağılım şöyledir:

Mühendis: 57

Kimyager: 4

Denetçi Yardımcısı: 4

Tekniker: 8

Memur: 10

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 4

Bahçıvan: 1

Şoför: 2

Odacı: 1

TSE 91 personel alımı başvuru tarihleri

Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2025

Bitiş Tarihi: 10 Kasım 2025, saat 23.59

Başvuru Şekli: Adaylar başvurularını, TSE'nin internet sitesindeki duyuru yayımlandıktan sonra e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresleri üzerinden elektronik olarak yapabilecektir.

Sözlü Sınav Süreci:

Sıralama: Başvuran adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Sözlü Sınava Çağrı: Atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır

TSE 91 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava girme hakkı kazanan adaylar, 20 Kasım 2025 tarihinde TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

TSE personel alımı başvuru şartları

Adaylar sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4) Mühendis ve Kimyager pozisyonlarına yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) en az 55 ve üzeri puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

5) Denetçi Yardımcılığı pozisyonu için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

6) Tablonun 15 numaralı kısmındaki Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) pozisyonu için;

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik Soruşturması olumlu olmak, 170 cm’den kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

7) Tablonun 16 numaralı kısmındaki Bahçıvan pozisyonu için;

En az fiilen 180 gün bahçıvanlık mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi, SGK hizmet dökümü belgesinde meslek kodunun yer almaması durumunda ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesi).

8) Tablonun 17 numaralı kısmındaki Şoför pozisyonu için;

Son başvuru tarihi itibariyle en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

9) Tablonun 18 numaralı kısmındaki Odacı (Hizmetli) pozisyonu için;

En az fiilen 180 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi, SGK hizmet dökümü belgesinde meslek kodunun yer almaması durumunda ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesi).

10) Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

11) Adaylar, tabloda yer alan pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

12) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan “…sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar işe başlama tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükme istinaden adayların, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere bulunduğu pozisyondan son başvuru tarihi itibarıyla üç (3) yıllık hizmet süresini tamamlamadıkça başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

13) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

14) Türkiye’nin her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk şartında devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli, hastalığı ve benzeri durumu bulunmamak.

15) Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.