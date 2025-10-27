Maaş promosyon süresinin dolmasıyla birlikte, sağlık çalışanlarının tamamının gözü, Sağlık Bakanlığı’nın yeni banka promosyon anlaşmasına çevrildi. Bu süreçte sendikalar da aktif rol alarak açıklamalarda bulundu.

PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasında süren promosyon anlaşması görüşmelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kahveci'nin aktardığına göre, Bakanlık tarafından bankalara sunulan teklif, 90.000 TL nakit ödeme ile birlikte 10.000 TL para puan içermektedir. Ancak Kahveci, bu toplam tutarın sağlık çalışanlarının emeğini ve beklentilerini karşılamaktan çok uzak olduğunu net bir dille ifade etti.

Genel Başkan Kahveci, açıklamasında şu talepleri dile getirdi:

"Her yıla bir maaş tutarında promosyon ödemesi yapılmalıydı."

"Mevcut anlaşma çalışanları tatmin etmiyor."

"Bakanlık, sosyal taraflarla yeniden masaya oturmalı ve promosyon tutarını yükseltecek bir düzenlemeye gitmelidir."

Bu açıklamalar, sendikanın promosyon miktarının artırılması yönündeki kararlı duruşunu teyit etmektedir.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasına dair henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Maaş promosyonlarına ilişkin süreçte, Bakanlığın illere 100 bin liralık bir taban fiyat belirlediği aktarılmaktadır. Ancak promosyon anlaşmaları merkezî olarak yürütülmediği için her İl Sağlık Müdürlüğü, kendi anlaşmasını kendisi yapmaktadır.

Bu durum, bazı illerde promosyon ödemelerinin düşük kalmasına neden oldu. Düşük kalan ödemeler üzerine, Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında bir görüşme yapıldığı iddia ediliyor. Bu görüşmelerin sonucunda Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira seviyesinde olması yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.