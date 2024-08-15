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Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 3,4 arttı

Ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi.

15 Ağustos 2024 | 10:21
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2024 | 10:22
Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 3,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 601 bin 552 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl haziranda 15 milyon 82 bin 853 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, haziranda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,4 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Alt detaylarına bakıldığında, haziranda ücretli çalışanlarda aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalış görüldü.

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Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
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