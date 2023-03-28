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12 bin kişi katıldı... '4 gün mesai' anketinden çarpıcı sonuçlar

İngiltere'deki 12.000 çalışanla yapılan ankete göre, Birleşik Krallık çalışanlarının yaklaşık üçte ikisi, haftada dört gün ofiste çalışmak için iş değiştirmeyi düşünebileceğini söyledi.

28 Mart 2023 | 15:05
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12 bin kişi katıldı... '4 gün mesai' anketinden çarpıcı sonuçlar

İstihdam şirketi Hays tarafından 12.000 kişiyle yapılan bir anket, yaklaşık her üç çalışandan ikisinin ofiste dört günlük bir çalışma haftasına geçişi destekleyeceğini ortaya koydu.

Her üç işverenden biri de, personelin dört günün tamamını iş yerinde geçirmesi durumunda yeni çalışma modeline uyum sağlama olasılıklarının daha yüksek olacağını söyledi.

Üç çalışandan ikisi de, başka bir şirket daha kısa bir çalışma haftası teklif ederse iş değiştirmeyi düşüneceklerini söyledi. Bu oran, geçen yıl kaydedilen benzer bir ankete kıyasla %50’nin üzerinde arttı.

61 şirkette denendi: Stres azaldı, üretkenlik arttı 

Bulgular, İngiltere’deki 61 şirketin, maaşlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan çalışanlarının çalışma saatlerini yüzde 20 azalttığı yakın tarihli bir denemenin ardından geldi.

Bu denemede, yaklaşık 2.900 çalışan Haziran 2022’den itibaren altı ay boyunca haftada dört gün çalıştı.

Yapılan anketler, personelin yüzde 39’unun azaltılan çalışma saatleri sayesinde daha az stresli hissettiğini, hatta patronların, gelir sabitken üretkenliklerinde bir artış olduğunu bildirdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre hem profesyoneller hem de işverenler arasında dört günlük bir çalışma haftasına yönelik ilgi arttı.

Ancak ankete katılanların yalnızca %5’i bunun gerçekten mümkün olduğu bir kuruluşta çalışıyor.

 

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