1600 derecede alın teri: Demirle yazılan hikayeler

İşlem sürecinden bahseden Özcan, "En zorlandığımız kısım sıcaklık oluyor. Burada 1600 derecede çalışıyoruz. Stresli ve en ufak dalgınlığı kaldırmayan iş yapıyoruz. KARDEMİR olarak burada ray yapıyoruz. 72 metre uzunluğunda raylar üretiyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa hatta dünyadaki en kaliteli demiri üretiyoruz. KARDEMİR, dışarıya bağımlılığımızı minimize edecek bir kuruluş, bununla da gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu mesleğin sevilerek sürdürülebileceğini vurgulayan Özcan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Özcan, "1 Mayıs bizim için işçi ve emekçinin dayanışma günü, umut günü ve umuda bakışı ifade ediyor. Kazasız, belasız çalışma ortamı için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.