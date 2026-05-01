1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Emek, ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Bilgisiyle, birikimi ve alın teriyle aziz milletimize hizmet eden, ülkemizin refahına ve geleceğine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü saygıyla kutluyorum. Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."



Duran: Emeği yücelten anlayışla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Alın teriyle yükselen her değerin ülkenin yarınlarını inşa eden güçlü bir temel olduğunu vurgulayan Duran, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, emeği yücelten bir anlayışla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçilerle bir araya geldiği bir video da yer aldı.