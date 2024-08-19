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2. çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 156 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

19 Ağustos 2024 | 10:26
2. çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,7 kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

 

2022
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0
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  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36725 -0,05117%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,66 0,485%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,7262 0,1073%
  • EURO/DOLAR 1,1041 0,1206%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2372 0,2307%
  • STERLIN/DOLAR 1,2959 0,1155%
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