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2023 işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

25 Mart 2024 | 10:13
Son Güncellenme: 25 Mart 2024 | 10:23
2023 işsizlik rakamları açıklandı

 Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2022'ye kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.

2022'de işsizlik oranı yüzde 10,4, işsiz sayısı ise 3 milyon 582 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı 2013'te yüzde 8,9 seviyesindeydi. Böylece işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Türkiye'nin 2013-2023 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:

Yıllarİşsizlik oranı (%)
20138,9
20149,9
201510,3
201610,9
201710,9
201810,9
201913,7
202013,1
202112,0
202210,4
20239,4

 

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