2024 işsizlik maaşı ne kadar? Kime, ne kadar ödenir? (İşsizlik maaşı taban-tavan ücreti)

Büyüklüğü 202 milyar 714 milyon 190 bin liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu, geçen yıl 45 milyar lira, bu yılın ocak ayında ise 5,4 milyar lira faiz geliri elde etti. Temel gelir kalemi sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payından oluşan fon, 9 Şubat itibarıyla 202 milyar 714 milyon 190 bin liralık büyüklüğe ulaştı. Geçen yıl 72 milyar 644 milyon lira artarak 2023'ü 196 milyar 950 milyon lirayla kapatan fondan, kuruluşundan itibaren işsizlik ödeneği almaya hak kazanan 10 milyon 501 bin 862 kişiye toplam 71 milyar 842 milyon 21 bin lira aktarıldı.

1 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU FAİZ GELİRİ Yüzde 69,09'u tahvil, yüzde 29,43'ü mevduat ve yüzde 1,48'i Takasbank para piyasasında değerlendirilen fon, geçen yıl 45 milyar lira, bu yılın ocak ayında ise 5,4 milyar lira faiz geliri elde etti.

2 2024 İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu rakamdan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.

3 İŞSİZLİK MAAŞI TABAN VE TAVAN ÜCRETİ Buna göre, 2024 yılında 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği en düşük 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira olarak uygulanıyor.

4 2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDI? İşsizlik ödeneği 2023 yılında taban tutar 5 bin 365,60 TL, tavan tutar 10 bin 731,20 TL olarak hesaplanıyordu.

5 İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR? İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre;

Kişi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.