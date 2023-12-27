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2024'te 27 bin sağlık personeli alınacak! İşte kadro ve branş dağılımı

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Alım yapılacak kadro ve branş dağılımları şöyle...

27 Aralık 2023 | 10:32
Son Güncellenme: 27 Aralık 2023 | 10:56
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2024'te 27 bin sağlık personeli alınacak! İşte kadro ve branş dağılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Kadro ve branş dağılımı 

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

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