2024’te öne çıkacak 5 meslek

Ekonomist'in İstihdam 50 araştırması geçen yıla göre şirketlerin işe alımlarında düşüş olacağını ortaya koyuyor.

Öyle ki 2023 yılı araştırmasında yer alan 50 şirket toplam 46 bin 728 kişilik işe alım gerçekleştirirken, bu yıl sayı işe alım planlarında 38 bin 858'e gerilemiş durumda. İK uzmanları da 2024'e ilişkin olarak 'zor bir dönem' değerlendirmesinde bulunuyorlar. Yetenek kıtlığı ve yetenek göçü sorunu ise 2024 yılında İK ajandalarının ilk sırasında yer alacak. Peki, 2024'te öne çıkacak meslekler hangileri?

Araştırmaya göre popüler olması beklenen 5 meslek grubu şöyle: