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2024’te öne çıkacak 5 meslek

Ekonomist Dergisi, istihdam piyasasını mercek altına aldı. Buna göre, 2024'te öne çıkacak 5 meslek şöyle...

26 Ocak 2024 | 12:56
2024’te öne çıkacak 5 meslek

Ekonomist'in İstihdam 50 araştırması  geçen yıla göre şirketlerin işe alımlarında düşüş olacağını ortaya koyuyor.

Öyle ki 2023 yılı araştırmasında yer alan 50 şirket toplam 46 bin 728 kişilik işe alım gerçekleştirirken, bu yıl sayı işe alım planlarında 38 bin 858'e gerilemiş durumda. İK uzmanları da 2024'e ilişkin olarak 'zor bir dönem' değerlendirmesinde bulunuyorlar. Yetenek kıtlığı ve yetenek göçü sorunu ise 2024 yılında İK ajandalarının ilk sırasında yer alacak. Peki, 2024'te öne çıkacak meslekler hangileri? 

Araştırmaya göre popüler olması beklenen 5 meslek grubu şöyle: 

 

 

 

 

1 Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanları

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanları Yapay zeka ve makine öğrenimi konusundaki uzmanlara olan talebin artması bekleniyor.
Esnek çalışma stratejilerini oluşturmak ve uygulamak üzere uzmanlara olan ihtiyaç artabilir.

3 Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Uzmanları

Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Uzmanları Online ticaretin ve dijital pazarlamanın hala büyüme gösterdiği sektörlerde uzmanlara olan talep devam edebilir.

4 Siber Güvenlik Uzmanları

Siber Güvenlik Uzmanları Siber tehditlere karşı koruma sağlamak amacıyla siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç artabilir.

5 Sağlık ve Psikoloji Uzmanları

Sağlık ve Psikoloji Uzmanları İşyerindeki zorluklarla baş etme, duygusal sağlık ve iş verimliliği konularında uzmanlara olan talep artabilir.
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