İşverenler asgari ücretin 25 bin 500 olacağını tahmin ediyor. Bloomberght'de yer alan habere göre işverenlerin 2025 bütçelerini bu rakam üzerinden oluşturmaya başladığını söyleyen Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, “İşverenler, mevcut çalışanlarını kaybetmemek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. İşverenler kurum aidiyetini artırmak adına maaş iyileştirmeleri, performans primleri ve işe devamlılık primleri gibi çeşitli yöntemler uyguluyor” dedi.

İşsizlik verilerinin yaz aylarında aşağı seyirde gerçekleştiğini söyleyen Akyüz, “Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde ve iş verenler 2025 bütçelerini bu minvalde planlanmaya başladı. Ancak özellikle hizmet ve üretim sektöründe bu rakamlarla firmaların iş gücü azaltmadan yola devam etmesi mümkün görünmüyor. 2025 yılının hem işverenler hem de işçiler için oldukça sıkıntılı geçeceği kanaatindeyim” dedi.

Yüzde 8,5’e gerileyen ağustos ayı işsizlik verilerini değerlendiren Akyüz, “İşverenler, mevcut çalışanlarını kaybetmemek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. Asgari ücrete ara zam yapılmamış olmasına rağmen, işverenler kurum aidiyetini artırmak adına maaş iyileştirmeleri, performans primleri ve işe devamlılık primleri gibi çeşitli yöntemler uyguluyor. Bu stratejiler, çalışanların motivasyonunu yükseltmekte ve şirket içinde güçlü bir bağlılık oluşturmayı hedefliyor. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde, iş gücü kaybını önlemek kritik bir öneme sahiptir. İşverenler, çalışanlarını elde tutmak adına yalnızca finansal teşvikler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlarına sağladıkları çalışma ortamını ve iş hayatındaki deneyimlerini de iyileştirmeye yönelik adımlar atarlar. Bu doğrultuda, çalışanların memnuniyetini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bu tür uygulamalar, uzun vadede şirketlerin başarısına önemli katkılar sağlar” dedi.

Şirketler nitelikli elemanlarını kaybetmek istemiyor

İstihdam piyasasının canlı olduğunu ancak ekonomik şartların firmaları zorladığını söyleyen Ebru Akyüz, firmaları istihdamı azaltmak yerine operasyonel giderleri azaltmaya yönlendirdiklerini vurguladı.

Çalışma Bakanı: Çalışanların yaşam standardını iyileştirecek bir oran olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da konuyla ilk yaptığı açıklamada, “Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayının başında inşallah bu süreci başlatacağız. Belirlenen yeni asgari ücretin çalışanlarımızın satın alma gücünü koruması çok önemli. Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum” diye konuştu.