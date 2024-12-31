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Multinet Up, 2025'in günlük yemek ücretini belirledi

Multinet Up, 2025'te çalışanların günlük yemek ücretinin, yüzde 10 KDV dahil 264 lira olarak belirlediğini duyurdu.

31 Aralık 2024 | 17:26
Multinet Up, 2025'in günlük yemek ücretini belirledi

2025 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli KDV dahil 264 TL olarak açıklandı. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanların yemek giderlerinde işverenlere gelir vergisi muafiyeti, damga vergisi indirimi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren hissesinden, SGK işveren ve işçi primlerinden istisna gibi tasarruflarla gider yönetimi hizmeti veren Multinet Up, 2025'in günlük yemek ücretini belirledi.

Buna göre, MultiNet yemek kartıyla, çalışanların öğle yemeği giderlerinin yönetilmesine yönelik hizmet veren Multinet Up'un, gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 KDV dahil 264 lira olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet, yapılan ödemeyi gelir vergisinden yüzde 10 oranında istisna tutuyor. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti, her sene yeniden belirleniyor. AA

 


 

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