24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi





CNBC'nin haberine göre Steven Schwartz ilk işine 13 yaşında başlamış, sonra 22 farklı iş denemiş... Bunların birçoğunu arkadaşı Cameron Zoub ile birlikte kurmuş. Schwartz, birkaç kez tek bir günde yüz binlerce dolar kazandıklarını ve Zoub'un henüz lisedeyken bir Tesla Model S satın alabildiğini anlatıyor.

SON İŞLERİ TUTTU

CNBC'de sonraki süreç ise şöyle yer alıyor: Ancak kurucu ortak Jack Sharkey ile birlikte yazılım pazarı Whop'u başlattıkları Mart 2021'e kadar sürdürülebilir bir şey inşa etmediler. Schwartz'ın "yazılım ürünleri için Etsy" olarak tanımladığı platform, CNBC Make It tahminine göre şu anda ayda yaklaşık 354.000 dolar kazandırıyor.

BAŞARI GETİREN FİKİR

Schwartz, bu fikrin basit bir nedenden ötürü işe yaradığını söylüyor. Make It'e konuşan 25 yaşındaki Schwartz, "Kendinizi gerçekten çözülmesi gereken gerçek bir sorun etrafında yönlendirmelisiniz.” diyor.

Teknoloji dünyasının daha büyük isimleri de Schwartz'ın görüşlerini destekliyor. Örneğin milyarder girişimci ve yatırımcı Mark Cuban, gençlere sık sık bir iş kurmaktan ziyade bir şeyi nasıl düzeltecekleri veya bir sorunu nasıl çözebilecekleri üzerinde durmalarını tavsiye ediyor.

Cuban 2015 yılında verdiği bir röportajda, "Öyle bir zaman gelir ki, cevapları kendiniz bulmanız gerekir," demişti ve eklemişti: "Sorunları nasıl çözeceğinizi öğrenmek, cevapları nasıl bulacağınızı öğrenmek, kendi başınıza çözümler bulacak kadar meraklı olmak başarılı işletmelerin geldiği yerdir."

CUBAN DA BÖYLE ZENGİN OLMUŞTU

Cuban tam da bu şekilde milyarder oldu: Arkadaşı Todd Wagner ile birlikte Indiana Üniversitesi'nin basketbol maçlarını internet üzerinden dinlemek istediler ve bu nedenle 1995 yılında AudioNet'in kurulmasına yardımcı oldular. Şirket, dört yıl sonra Yahoo'nun 5,7 milyar dolar karşılığında satın aldığı Broadcast.com'a dönüştü.

Schwartz da benzer şekilde bu dersi kendi başarıları ve başarısızlıkları sayesinde öğrenmiş.

Lise yıllarında Zoub ile birlikte spor ayakkabı ya da sınırlı sayıda üretilen ayakkabıları insanlardan daha hızlı yakalayan bir yazılım geliştirdiler. Schwartz, botların bazen para kazanmalarına yardımcı olduğunu, ancak herhangi bir zamanda ne kadar getireceklerini tahmin etmenin neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

2018'in sonlarında, müşteriler için web siteleri ve uygulamalar geliştirdikleri kendi BT ajanslarını kurdular. Schwartz, şirketin en parlak döneminde ayda 100.000 dolar gelir getirdiğini söylüyor. Şirket açıkça bir sorunu çözüyordu ama kurucu ortaklar bu işi yaratıcı bir şekilde tatmin edici bulmuyordu.

WHOP NEDEN BAŞARILI OLDU?

Schwartz, Whop'un her ikisini de yaptığını söylüyor. Öncelikle bir güvenlik sorununu çözdü: Zoub, insanların yazılım sattığı çevrimiçi forumlarda devriye gezdi ve buraların dolandırıcılar ve soyguncularla dolu olduğunu gördü. Whop ise kendisini daha güvenilir bir seçenek olarak tanıtıyor ve bunun için inceleme süreçleri ve standartlar uyguluyor.

Schwartz bunun kişisel olarak da tatmin edici olduğunu söylüyor: Bir sonraki iş dürtüsü ortaya çıktığında şirketi terk etmesi gerekmiyor. Yeni yazılım araçları üretmeye devam edebilir çünkü artık bunları satabileceği güvenilir bir yer var.

Schwartz, "Whop'un güzelliği, eğer bir fikrimiz varsa, Whop'a girip bunu deneyebilmemiz. Whop, kendi ürününüzü kullanmanın gerçekten harika bir yolu" diyor.